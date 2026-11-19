Ο Παναθηναϊκός AKTOR επικράτησε με 87-72 της Ζαλγκίρις στο Κάουνας, για τη 13η αγωνιστική της Euroleague, επιστρέφοντας στις νίκες με πρωταγωνιστές τους Κέντρικ Ναν και Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις. Οι «πράσινοι» διατήρησαν τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης, αντιμετώπισαν την αντεπίθεση των Λιθουανών στην τρίτη περίοδο και εξασφάλισαν το αποτέλεσμα χάρη στην επιθετική τους αποτελεσματικότητα στο τελευταίο δεκάλεπτο.

Με αυτή τη νίκη, το «τριφύλλι» βελτίωσε το ρεκόρ του σε 9-4, ενώ η Ζαλγκίρις υποχώρησε στο 8-5. Καθοριστική ήταν η παρουσία του Ναν στην τέταρτη περίοδο, με τον Αμερικανό γκαρντ να σημειώνει κρίσιμα καλάθια, ενώ σημαντική ήταν και η συμβολή του Κώστα Σλούκα στη διαχείριση του αγώνα.

Το προβάδισμα του Παναθηναϊκού και η αντίδραση της Ζαλγκίρις

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με διαδοχικά τρίποντα από τις δύο ομάδες, με το σκορ να διαμορφώνεται σε 6-6 έπειτα από τέσσερα εύστοχα σουτ πίσω από τα 6,75 μέτρα. Ο Φαλ επικράτησε στις περισσότερες μονομαχίες με τον Βαλαντσιούνας και με δικό του καλάθι έδωσε προβάδισμα πέντε πόντων στον Παναθηναϊκό (8-13).

Οι «πράσινοι» συνέχισαν να βρίσκουν λύσεις στην επίθεση, ενώ η αμυντική τους λειτουργία περιόρισε τις επιλογές των γηπεδούχων. Ένα τρίποντο του Φρανσίσκο ανέβασε τη διαφορά στους εννέα πόντους (13-22), με τους Γιαμπουσέλε και Χέιζ-Ντέιβις να συμβάλλουν επιθετικά. Ο τελευταίος επικράτησε του Γκριγκόνις στην ολοκλήρωση της πρώτης περιόδου, διαμορφώνοντας το 17-28.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, η Ζαλγκίρις μπήκε με σερί 5-0 και μείωσε σε 22-28. Ο Χέιζ-Ντέιβις απάντησε με καλάθι κοντά στη ρακέτα, ενώ ο Ναν ευστόχησε σε τρίποντο από τη γωνία, έπειτα από ασίστ του Μήτογλου, ανεβάζοντας το σκορ στο 24-34.

Οι Λιθουανοί στηρίχθηκαν επιθετικά στον Τουμπέλις, ο οποίος δημιούργησε προβλήματα στην άμυνα του Παναθηναϊκού με τις κινήσεις του κοντά στο καλάθι. Αρχικά μείωσε σε 31-38 και στη συνέχεια έφερε την ομάδα του σε απόσταση τριών πόντων (35-38).

Ο Παναθηναϊκός απάντησε με τρίποντο του Μπόνγκα και μία εύστοχη βολή του Φαλ, επαναφέροντας τη διαφορά στους επτά πόντους (35-42). Ο Χέιζ-Ντέιβις, μετά την επιστροφή του στο παρκέ, ευστόχησε από την περιφέρεια για το 37-45, ενώ δύο βολές του Μπόνγκα διαμόρφωσαν το 39-47 του ημιχρόνου.

Η ανατροπή της Ζαλγκίρις και η καθοριστική τέταρτη περίοδος του Ναν

Ο Παναθηναϊκός άρχισε το δεύτερο ημίχρονο με τρίποντο του Φρανσίσκο, αυξάνοντας τη διαφορά στους 11 πόντους (39-50). Η Ζαλγκίρις απάντησε με σουτ τριών πόντων του Έβανς για το 44-52 και στη συνέχεια ανέβασε την ένταση στην άμυνά της.

Με τους Βαλαντσιούνας και Τουμπέλις να δημιουργούν προβλήματα κοντά στο καλάθι, οι γηπεδούχοι πραγματοποίησαν σερί 8-0 και ισοφάρισαν σε 52-52. Ο Σλούκας πέρασε στη θέση του Φρανσίσκο, ανέλαβε την οργάνωση των επιθέσεων και με δύο εύστοχες βολές έδωσε ξανά προβάδισμα στον Παναθηναϊκό (52-54).

Η Ζαλγκίρις, ωστόσο, συνέχισε την αντεπίθεσή της και πέρασε μπροστά με 55-54, χάρη σε καλάθι του Σλίβα έπειτα από πάσα του Τουμπέλις. Ήταν η πρώτη φορά που οι Λιθουανοί προηγήθηκαν μετά το αρχικό 6-3.

Η αντίδραση των «πρασίνων» ήρθε με πρωταγωνιστές τους Σλούκα και Λεσόρ, οι οποίοι συνέβαλαν στην ανατροπή του σκορ. Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την τρίτη περίοδο με προβάδισμα τεσσάρων πόντων (55-59), παρά την πίεση που είχε δεχθεί.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο ανέλαβε δράση ο Κέντρικ Ναν. Ο Αμερικανός γκαρντ ευστόχησε αρχικά σε δύσκολο τρίποντο για το 55-62, ενώ η Ζαλγκίρις παρέμεινε κοντά στο σκορ, μειώνοντας σε 60-64 με καλάθι του Γκριγκόνις.

Σε εκείνο το σημείο, ο Ναν πέτυχε δύο συνεχόμενα τρίποντα, ανεβάζοντας τη διαφορά στους δέκα πόντους (60-70). Λίγο αργότερα, ολοκλήρωσε φάση με καλάθι και φάουλ, διαμορφώνοντας το 64-76 και δίνοντας σαφές προβάδισμα στην ομάδα του Ομπράντοβιτς.

Ακολούθησε μία από τις χαρακτηριστικές φάσεις της αναμέτρησης, με τον Λεσόρ να επικρατεί σε μονομαχία απέναντι στον Βαλαντσιούνας. Ο Παναθηναϊκός διατήρησε τον επιθετικό του ρυθμό και, με τη συμβολή των Ναν, Λεσόρ και Σλούκα, αύξησε τη διαφορά στο 64-78.

Οι «πράσινοι» διαχειρίστηκαν το προβάδισμά τους στα τελευταία λεπτά, με τον Γκραντ να πετυχαίνει το καλάθι που διαμόρφωσε το τελικό 72-87, ολοκληρώνοντας την εκτός έδρας νίκη του Παναθηναϊκού.

Τα δεκάλεπτα: 17-28, 39-47, 55-59, 72-87.