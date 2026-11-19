Με νίκη ξεκίνησε η Εθνική Παίδων την πρώτη συμμετοχή της σε Παγκόσμιο Κύπελλο Κ17, καθώς επικράτησε με 2-1 της Αιγύπτου στην πρεμιέρα της διοργάνωσης που διεξάγεται στο Κατάρ. Η ομάδα του Βασίλη Παπαδάκη εκμεταλλεύτηκε την αριθμητική υπεροχή που απέκτησε από το 23ο λεπτό, πέτυχε δύο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο και κατέκτησε τους πρώτους τρεις βαθμούς της στον πρώτο όμιλο.

Η Ελλάδα είχε τον έλεγχο στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης και προηγήθηκε με τα γκολ των Σούβλατζη (54′) και Καραγγέλη (62′). Η Αίγυπτος μείωσε στο 71′ με τον Σούντι και αναζήτησε την ισοφάριση μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, χωρίς να καταφέρει να αλλάξει το αποτέλεσμα.

Με τη νίκη αυτή, η Εθνική Κ17 έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση στη φάση των «32», ενώ ισοβαθμεί στην κορυφή του ομίλου με το Κατάρ, το οποίο επικράτησε με 2-0 του Παναμά και προηγείται λόγω καλύτερης διαφοράς τερμάτων.

Η ενδεκάδα και η εικόνα του πρώτου ημιχρόνου

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Βασίλης Παπαδάκης παρέταξε την Ελλάδα με τον Γείτονα κάτω από τα δοκάρια και τους Τσίγκα, Φιλιππιάδη και Λάβδα στην τριάδα των στόπερ. Ο Καραγγέλης κάλυψε την αριστερή πλευρά και ο Σιώζιος τη δεξιά, ενώ οι Νέτο και Μπινιάρης αποτέλεσαν το δίδυμο στον άξονα. Στην επιθετική τριάδα αγωνίστηκαν οι Κώστογλου, Χαλδέζος και Νεμπής.

Η Εθνική μπήκε πιο δυνατά στην αναμέτρηση, διατήρησε την κατοχή και προσπάθησε να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να ανοίξει το σκορ. Ο Νεμπής απείλησε με σουτ στα πρώτα λεπτά, ενώ στο 14′ η Ελλάδα έχασε σημαντική ευκαιρία με τον Καραγγέλη. Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής βρέθηκε απέναντι από τον Αμρ, από πλάγια θέση, αλλά ο τερματοφύλακας της Αιγύπτου απέκρουσε την προσπάθειά του.

Οι αριθμητικές ισορροπίες άλλαξαν στο 23ο λεπτό, όταν ο Ταμέρ αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα, αφήνοντας την Αίγυπτο με δέκα ποδοσφαιριστές.

Παρά το αριθμητικό πλεονέκτημα, η ελληνική ομάδα δεν κατάφερε να βρει δίχτυα μέχρι την ανάπαυλα, με το πρώτο ημίχρονο να ολοκληρώνεται χωρίς τέρματα (0-0).

Ο Σούβλατζης έδωσε τη λύση και η Ελλάδα προηγήθηκε με 2-0

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Εθνική αύξησε την πίεσή της και κατάφερε να αξιοποιήσει την υπεροχή της. Καθοριστική αποδείχθηκε η είσοδος του Σούβλατζη, ο οποίος αντικατέστησε τον Κώστογλου στο 46′.

Στο 54′, ο Χαλδέζος τροφοδότησε τον Σούβλατζη, ο οποίος με ψύχραιμο τελείωμα νίκησε τον Αμρ και άνοιξε το σκορ για την Ελλάδα (0-1).

Ο σκόρερ του πρώτου τέρματος συμμετείχε και στη φάση του δεύτερου γκολ, οκτώ λεπτά αργότερα. Στο 62′, η Εθνική βγήκε στην αντεπίθεση, με τον Καραγγέλη να βρίσκει με κάθετη πάσα τον Σούβλατζη. Εκείνος περίμενε την κατάλληλη στιγμή και επέστρεψε την μπάλα στον Καραγγέλη, ο οποίος ολοκλήρωσε τη φάση, διαμορφώνοντας το 0-2.

Η Αίγυπτος, παρά το αριθμητικό μειονέκτημα και τη διαφορά των δύο τερμάτων, κατάφερε να επιστρέψει στη διεκδίκηση του αποτελέσματος. Στο 71′, ο Σούντι με δυνατό σουτ μείωσε σε 1-2, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στα τελευταία λεπτά.

Οι Αιγύπτιοι προσπάθησαν στη συνέχεια να φτάσουν στην ισοφάριση, ωστόσο η ελληνική ομάδα διατήρησε το προβάδισμά της μέχρι τη λήξη και εξασφάλισε την πρώτη νίκη της στην ιστορία των συμμετοχών της σε Μουντιάλ Κ17.

Μετά το τελευταίο σφύριγμα, οι ποδοσφαιριστές της Εθνικής πανηγύρισαν την επιτυχία τους και κατευθύνθηκαν προς τις εξέδρες, όπου βρίσκονταν συγγενείς, φίλοι και Έλληνες φίλαθλοι, με τους οποίους μοιράστηκαν τη χαρά της νίκης.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Η βαθμολογία του πρώτου ομίλου

Η Ελλάδα ολοκλήρωσε την πρώτη αγωνιστική με τρεις βαθμούς και βρίσκεται στη δεύτερη θέση του πρώτου ομίλου, πίσω από το Κατάρ που έχει επίσης τρεις βαθμούς.

Θέση Ομάδα Γκολ Βαθμοί 1 Κατάρ 2-0 3 2 Ελλάδα 2-1 3 3 Αίγυπτος 1-2 0 4 Παναμάς 0-2 0

Στη φάση των «32» προκρίνονται οι δύο πρώτες ομάδες από καθέναν από τους 12 ομίλους, καθώς και οι οκτώ καλύτερες τρίτες. Επομένως, η νίκη επί της Αιγύπτου δίνει στην Εθνική σημαντικό προβάδισμα στη διεκδίκηση της πρόκρισης στα νοκ άουτ.

Για την κατάταξη των ομάδων σε περίπτωση ισοβαθμίας εξετάζονται κατά σειρά οι βαθμοί, η διαφορά τερμάτων και η καλύτερη επίθεση στις μεταξύ τους αναμετρήσεις. Ακολουθούν η συνολική διαφορά τερμάτων και η καλύτερη επίθεση σε όλους τους αγώνες του ομίλου.

Εφόσον εξακολουθεί να υπάρχει ισοβαθμία, λαμβάνονται υπόψη οι πειθαρχικοί βαθμοί του fair play. Συγκεκριμένα, η κίτρινη κάρτα αντιστοιχεί σε -1 βαθμό, η αποβολή με δεύτερη κίτρινη σε -3, η απευθείας κόκκινη σε -4 και η κίτρινη κάρτα που ακολουθείται από απευθείας κόκκινη σε -5 βαθμούς. Για κάθε ποδοσφαιριστή ισχύει ανώτατο όριο ποινής ανά αγώνα. Εάν δεν προκύψει διαφοροποίηση, η τελική κατάταξη καθορίζεται με κλήρωση από την Οργανωτική Επιτροπή της FIFA.

Για την ανάδειξη των οκτώ καλύτερων τρίτων, τα κριτήρια είναι οι συνολικοί βαθμοί στη φάση των ομίλων, η διαφορά τερμάτων, η καλύτερη επίθεση, η βαθμολογία fair play και, εφόσον χρειαστεί, η κλήρωση από την Οργανωτική Επιτροπή της FIFA.

Το πρόγραμμα της Εθνικής Παίδων και οι επόμενοι αγώνες

Η Εθνική Παίδων θα αντιμετωπίσει την Κυριακή 22 Νοεμβρίου τον Παναμά, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής, ενώ θα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της στη φάση των ομίλων την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, απέναντι στο Κατάρ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του πρώτου ομίλου:

1η αγωνιστική – Πέμπτη 19 Νοεμβρίου

Αίγυπτος – Ελλάδα 1-2

Κατάρ – Παναμάς 2-0

2η αγωνιστική – Κυριακή 22 Νοεμβρίου

Ελλάδα – Παναμάς (14:30)

Κατάρ – Αίγυπτος (17:00)

3η αγωνιστική – Τετάρτη 25 Νοεμβρίου

Ελλάδα – Κατάρ (16:30)

Παναμάς – Αίγυπτος (16:30)

Οι ώρες του προγράμματος αναφέρονται σε ώρα Ελλάδας.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων

Αίγυπτος Κ17: Αμρ, Μοχάμεντ (67′ Σουϊντι), Αλάα, Γιουσέφ, Ντέιζλ, Γκαμάλ (88′ Κχάλεντ), Αμπντελραχίμ (67′ Αμπουελέζ), Μπεσχίρ, Χασεΐμπ (46′ Αμπντουλάχ), Σαφουάτ (88′ Μοχτάρ), Ταμέρ.

Ελλάδα Κ17: Γείτονας, Καραγγέλης, Τσίγκας, Φιλιππιάδης, Λάβδας, Σιώζιος (90+1′ Πουλόπουλος), Νέτο (74′ Παπασαραφιανός), Μπινιάρης, Κώστογλου (46′ Σούβλατζης), Χαλδέζος (74′ Βασιλειάδης), Νεμπής (85′ Παπαδάκης).