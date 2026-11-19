Ο Κώστας Νικούλι καλεσμένος στο «Στούντιο 4» με τον Χρήστο Φερεντίνο και την Κατερίνα Καραβάτου, μίλησε την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου για την αλβανική καταγωγή του και τα καλοκαίρια που είχε περάσει εκεί.

Όταν η Κατερίνα Καραβάτου αναφέρθηκε στην επιλογή που είχαν πάρει οι γονείς του Κώστα Νικούλι, να μην του μιλάνε αλβανικά, αλλά εκείνος επέλεξε αργότερα να μάθει μόνος του, και τον ρώτησε γιατί το είχαν κάνει αυτό και τι ήταν αυτό που τον έκανε να είναι συνεπής στην καταγωγή του, ο ηθοποιός εξήγησε πως: «Ήταν μία περίεργη εποχή στην Αθήνα, στην Ελλάδα, οπότε αυτό μπορεί να χρησιμοποιούνταν αντίθετα. Εμένα η πρώτη μου γλώσσα ήταν τα ελληνικά. Αλλά, εντάξει, μετά προφανώς και οι ρόλοι μου με βοήθησαν σε αυτό, το ότι είναι ένα κομμάτι μέσα μου, που θέλω να το κρατήσω».

«Υπάρχει μέσα τρομερός πλούτος»

Συνεχίζοντας, ο καλλιτέχνης είπε στη συνέντευξή του: «Υπάρχει μέσα τρομερός πλούτος, τρομερές εμπειρίες και το ζήτημα ήταν ότι μπορεί να μην ήθελαν οι γονείς μας να μας μιλάνε τόσο αλβανικά, παρ’ όλα αυτά, μας έστελναν τρεις μήνες στην Αλβανία για διακοπές με τους παππούδες».

«Ήταν τρομερά καλοκαίρια αυτά. Πρόσφατα έμαθα κιόλας, ότι πρώτη φορά στην Αλβανία πήγα όταν ήμουν έξι μηνών. Πήγα ύστερα από την βάπτιση μου τον Μάιο και έμεινα προφανώς μέχρι τον Σεπτέμβρη. Οπότε υπάρχει αυτό το κομμάτι μέσα μου από έξι μηνών», πρόσθεσε ο Κώστας Νικούλι.

«Όσο και αν ήθελαν και καλά οι γονείς μου να μην αντιμετωπίσουμε κάποιο πρόβλημα στο σχολείο, μιλούσαν και αυτοί αλβανικά μέσα στο σπίτι. Όταν μιλούσαν μεταξύ τους, μιλούσαν αλβανικά, οπότε εντάξει. Στο σχολείο δεν αντιμετωπίσαμε πρόβλημα. Είχα φίλους και πάντα το έλεγα, ότι είμαι από εκεί και στις διακοπές μου κάνω αυτό», κατέληξε ο ηθοποιός.