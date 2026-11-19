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Πορεία διαμαρτυρίας κατά της έμφυλης βίας πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (19/11) στο Θησείο και τα Πετράλωνα, με αφορμή τη γυναικοκτονία που διαπράχθηκε τα ξημερώματα σε πολυκατοικία της οδού Αίθρας.

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν φεμινιστικές και τοπικές συλλογικότητες, μεταξύ των οποίων η Ανοιχτή Συνέλευση Κατοίκων Πετραλώνων – Θησείου – Κουκακίου. Οι διαδηλωτές διέσχισαν δρόμους των δύο περιοχών και πέρασαν έξω από την πολυκατοικία όπου δολοφονήθηκε η γυναίκα.

Την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η πορεία, ο δράστης βρισκόταν στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.

Κεντρικό σύνθημα της κινητοποίησης ήταν το «Δεν είναι οι δολοφόνοι ράτσα ειδική, είναι άνδρες, γείτονες καθημερινοί», ενώ οι συγκεντρωμένοι φώναξαν επίσης «Σπάμε τη σιωπή ενάντια στην έμφυλη βία» και «Το σώμα μας ανήκει σε εμάς».

Παράλληλα, σε κείμενο που διανεμήθηκε κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας, οι συμμετέχοντες υπογράμμισαν την ανάγκη αλληλεγγύης και καταδίκασαν την ενοχοποίηση των θυμάτων (victim blaming), εκφράζοντας την αντίθεσή τους σε τέτοιες πρακτικές.

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