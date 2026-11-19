Συγκλονίζει η νέα γυναικοκτονία με θύμα μία 61χρονη γυναίκα, που έπεσε νεκρή από τα χέρια του συζύγου της, τα ξημερώματα της Πέμπτης (19/11) μέσα στο σπίτι του, επί της οδού Αίθρας, στην Ακρόπολη. Η αδελφή της γυναίκας περιγράφει τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε το θύμα τα τελευταία χρόνια, αναφέρει ότι δεν είχε ενδείξεις πως υπήρχαν βίαια περιστατικά μεταξύ του ζευγαριού, ενώ διαψεύδει τους προκλητικούς ισχυρισμούς του δράστη ότι δήθεν βρισκόταν σε αυτοάμυνα.

Ο 63χρονος δράστης ήταν αυτός που ενημέρωσε την αστυνομία, λίγο πριν από τις 2 τα ξημερώματα, καλώντας το 100 και αναφέροντας ότι είχε χτυπήσει τη γυναίκα του και πως εκείνη δεν αντιδρούσε. Όταν οι αστυνομικοί και οι διασώστες του ΕΚΑΒ έφτασαν στο σημείο, διαπίστωσαν ότι η 61χρονη δεν είχε σφυγμό.

Αρχικά ο 63χρονος συνταξιούχος ασφαλιστής αυτοκινήτων προσήχθη και στη συνέχεια συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Κρατείται στο ΤΔΕΕ Ακροπόλεως και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.

Μαρτυρικός ο θάνατος της 61χρονης

Τα πρώτα ιατροδικαστικά ευρήματα δείχνουν ότι ο θάνατος της 61χρονης συνταξιούχου υπαλλήλου του ΟΤΕ ήταν μαρτυρικός. Η γυναίκα έφερε μώλωπες στο πρόσωπο και σε διάφορα σημεία του σώματός της, είχε σπασμένα πλευρά, χτυπήματα στον θώρακα, αλλά και παλαιότερες κακώσεις.

Ως αιτία θανάτου θεωρείται ο στραγγαλισμός. Ο δράστης, όπως εκτιμάται, της έκλεισε το στόμα, την καταπλάκωσε με το σώμα του και την στραγγάλισε με τα χέρια του.

«Φοβόταν μήπως ο άνδρας της την αφήσει, τον αγαπούσε πάρα πολύ»

Η αδελφή της 61χρονης μίλησε στην εκπομπή Live News και περιέγραψε τη δική της εικόνα για τη σχέση του ζευγαριού.

Σύμφωνα με την ίδια, ο σύζυγος ανησυχούσε για την κατάσταση της γυναίκας του και είχε προτείνει ακόμη και να εισαχθεί σε κάποια κλινική, ωστόσο, εκείνη αρνούνταν, καθώς φοβόταν ότι θα την εγκαταλείψει.

«Είμαι σοκαρισμένη από αυτό που συνέβη, που έχασα την αδερφή μου. Δεν ξέρω τίποτα, εμείς το μάθαμε, μας ειδοποίησε η αστυνομία. Μέναμε κοντά, εδώ είχαμε γεννηθεί. Στο Θησείο είχαμε γεννηθεί. Είχε παντρευτεί από πολύ μικρή, από το 1987, ήταν πολλά χρόνια μαζί με τον σύζυγό της. Είχε φύγει με εθελουσία από τον ΟΤΕ και περίμενε να πάρει τη σύνταξή της κανονικά», ανέφερε αρχικά η αδελφή της 61χρονης.

Περιέγραψε και το περιστατικό – μία διάρρηξη- που είχε προκαλέσει σοκ στην άτυχη γυναίκα. «Το 2017 και μετά που είχε πέσει θύμα κάποιας κλοπής, ήταν κάτι που την επηρέασε πάρα πολύ ψυχολογικά. Είχε πάθει κατάθλιψη, είχε κλειστεί στο σπίτι, δεν έβγαινε και είχε χάσει πάρα πολλά κιλά. Ήταν αδύνατη πάντα, αλλά είχε χάσει πάρα πολλά, είχε φτάσει 39 κιλά. Πέρυσι χάσαμε και τη μητέρα μας, έπεσαν όλα μαζί».

Σχετικά με την σχέση της 61χρονης με τον σύζυγό της, η αδελφή του θύματος, είπε: «Φοβόταν μήπως ο άνδρας της την αφήσει. Μας έπαιρνε τηλέφωνο και λέει “Πες του μην μ’ αφήσει”. Τον αγαπούσε πάρα πολύ, αλλά ενδείξεις ότι κάτι συνέβαινε μεταξύ τους βίαιο δεν είχαμε. Ευτυχισμένη δεν θα την έλεγα. Γιατί εντάξει, μετά απ’ αυτό που της είχε συμβεί δεν μπορώ να το πω ότι ήταν και ευτυχισμένη.

«Είχε κλειστεί μέσα στο σπίτι. Κάποιος ψυχίατρος είχε έρθει και της είχε δώσει κάποια χάπια, αλλά δεν ξέρω αν τα έπαιρνε. Εγώ πολλές φορές είχα πει να πάει σε κάποια κλινική να νοσηλευτεί. Δεν ήθελε όμως. Η ίδια δεν ήθελε. Εμείς δεν ξέραμε τίποτα», συμπλήρωσε η αδελφή της.

Αναφερόμενη στο πώς έμαθε για τη δολοφονία της αδελφής της, είπε: Ήμουν στη δουλειά μου και μας πήραν τηλέφωνο από το αστυνομικό τμήμα ότι να πάμε εκεί με τον πατέρα μου και δεν μας είπαν για τον λόγο. Εν τω μεταξύ κάποιος συνάδελφος μου λέει κάτι συνέβη στο Θησείο και μπήκα μέσα στο ίντερνετ και μόλις είδα φωτογραφίες την πολυκατοικία και αυτά, το κατάλαβα».

«Μπορεί να έχει τις φοβίες της, αλλά επιθετική δεν νομίζω ότι ήταν»

Σε ερώτηση εάν είχε δει σημάδια βίας σε βάρος της αδελφής της, ανέφερε: «Η αδελφή μου δεν μας είχε πει κάτι, αλλά ήταν και κλεισμένοι και οι δυο τους μεταξύ τους. Δεν μιλούσε πολύ για κάτι. Δεν ήμασταν τσακωμένοι, αλλά δεν είχαμε και επαφές να πάω στο σπίτι της, να ‘ρθει και τέτοια. Ήτανε οι δυο τους. Αλλά δεν είχε δείξει κάποια σημάδια, να σας πω την αλήθεια, αλλά δεν περίμενα ότι θα φτάσει… Ό,τι και να ήταν όμως, σε τέτοιο σημείο δεν θα έπρεπε να φτάσει κανένας. Δηλαδή άμα έχεις κάποια διαφορά, εντάξει, καλό να το λήγεις παρά να φτάσεις σε αυτό το σημείο. Δεν μπορώ να το πιστέψω, δεν ξέρω τι να πω».

Σε ερώτηση σχετικά με τον ισχυρισμό του 63χρονο ότι βρισκόταν σε αυτοάμυνα, η αδελφή της 61χρονης, τόνισε: «Επιθετική δεν νομίζω ότι ήτανε. Δεν είχα δει κάτι εγώ όσες φορές την είχα δει. Δηλαδή τι μπορεί να είναι επιθετική; Μπορεί να έχει τις φοβίες της, αλλά επιθετική δεν νομίζω ότι ήταν».

Η διάρρηξη το 2017

Η είδηση έπεσε σαν κεραυνός στους ανθρώπους που γνώριζαν το ζευγάρι. Γείτονες δηλώνουν ότι δεν είχαν αντιληφθεί εντάσεις ή περιστατικά βίας μεταξύ τους.

«Αυτός την αγαπούσε πολύ. Εκείνη ήταν άρρωστη. Ήταν καλή γυναίκα και αρρώστησε. Και ήταν μέσα στο σπίτι σαν φυλακισμένη. Ο άνδρας της ήταν πολύ φίλος μου. Τον ρωτούσα τι κάνει η γυναίκα και μου έλεγε καλά», λέει μία γειτόνισσα.

Σύμφωνα με τους γείτονες, η γυναίκα είχε αρχίσει να αντιμετωπίζει δυσκολίες μετά τη διάρρηξη του σπιτιού τους το 2017, όταν άγνωστοι αφαίρεσαν δύο χρηματοκιβώτια με κοσμήματα και άλλα πολύτιμα αντικείμενα.

Το περιστατικό φέρεται να της προκάλεσε μεγάλο σοκ, ενώ στη συνέχεια αποχώρησε οικειοθελώς από την εργασία της, κλείστηκε στο σπίτι και άρχισε να παρακολουθείται από ψυχίατρο. Πέρυσι, μάλιστα, έχασε και τη μητέρα της, γεγονός που, σύμφωνα με μαρτυρίες, επιβάρυνε ακόμη περισσότερο την κατάστασή της.

Τι υποστηρίζει ο δράστης της γυναικοκτονίας

Από την πλευρά του, ο ηλικιωμένος δράστης της γυναικοκτονίας φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι χτύπησε την σύζυγό του στο στήθος, με αποτέλεσμα εκείνη να πέσει στο έδαφος και να χάσει τις αισθήσεις της.

«Την χτύπησα στο στήθος και έπεσε κάτω. Έμεινε αναίσθητη. Το τελευταίο διάστημα είχε ψυχολογικά προβλήματα, με πολλές εκρήξεις θυμού και ξεσπάσματα», ισχυρίστηκε.