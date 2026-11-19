Η επιστροφή του Τάιλερ Ντόρσεϊ στα παρκέ με τα ερυθρόλευκα δεν θα πραγματοποιηθεί ούτε στην αναμέτρηση Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης (20/11, 21:15) για την 13η αγωνιστική της Euroleague. Μάλιστα ο Γιώργος Μπαρτζώκας ήταν ξεκάθαρος στο ενδεχόμενο επιστροφή του διεθνούς γκαρντ -που πλέον συμμετέχει στις προπονήσεις- απαντώντας «όχι» σε σχετική ερώτηση.

«Είναι η τέταρτη ερώτηση που μου κάνετε για το θέμα του Ντόρσεϊ, έχει αρχίσει και γίνεται σίριαλ. Στην εποχή των social media που ο καθένας ανεβάζει ένα στόρι και όλα τα σάιτ τα βάζουν σαν πρώτο θέμα, τι εννοούσε ο παίκτης και τι εννοούσε ο πατέρας του, αυτό πρέπει να αφήνει πάντα ανεπηρέαστο μια ομάδα. Ο Ντόρσεϊ είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης το έχω ξαναπεί 100 φορές, ο οποίος πρέπει να έρθει να προπονηθεί εδώ όπως πρέπει και να ξαναγίνει μέλος της ομάδας. Όσο αυτό είναι ελλειμματικό δεν μπορεί να γίνει μέλος της ομάδας, θέλω να είμαι σαφής» συμπλήρωσε αναφορικά με το πότε θα ενσωματωθεί στην ομάδα ο Ντόρσεϊ.

Αμφίβολος ο Μιλουτίνοφ

Ο Ολυμπιακός μετά από τη νίκη του στην Κύπρο επί της Μακάμπι επιστρέφει στη SUNEL Arena για να παίξει με τη Ρεάλ Μαδρίτης θέλοντας να συνεχίσει το νικηφόρο σερί του που τον έχει φέρει στην κορυφή της κατάταξης, μαζί με τη Βαλένθια.

Τα βλέμματα στους «ερυθρόλευκους» βρίσκονται πάνω στον Νίκολα Μιλουτίνοφ που κάνει αγώνα δρόμου ώστε να προλάβει το παιχνίδι. Ο Σέρβος σέντερ έχει υποστεί κάταγμα σε δάκτυλο του χεριού και οι πιθανότητες επιστροφή την Παρασκευή, δεν είναι με το μέρος του.

«Ο Μιλουτίνοφ έχει μία ενόχληση, προπονήθηκε καλά εδώ, είχαμε σκοπό να είναι αύριο, αλλά τον ενοχλεί λίγο ακόμη το μικρό κάταγμα που έχει στο δάχτυλο, να δούμε αλλά λογικά δεν θα είναι αύριο» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κόουτς Μπαρτζώκας.

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Sold Out ο αγώνας

Για την αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης έχει ήδη ανακοινωθεί sold out από τους Πειραιώτες. «Τα εισιτήρια για την αναμέτρηση της Παρασκευής (20/11, 21:15) με τη Ρεάλ Μαδρίτης εξαντλήθηκαν!

Σας ευχαριστούμε για την αδιάκοπη στήριξή σας και σας περιμένουμε στη SUNEL Arena για να δημιουργήσουμε όλοι μαζί, για ακόμη μία φορά, τη μοναδική ατμόσφαιρα που μόνο εσείς ξέρετε να δημιουργείτε! Συνεχίζουμε δυνατά!» αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.