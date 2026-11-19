Τρία χρόνια μετά τον θάνατο της Κάτιας Νικολαΐδου πραγματοποιήθηκε η εκταφή της, με τη διαδικασία να γίνεται έπειτα από επιθυμία της οικογένειάς της. Υπενθυμίζεται ότι η ηθοποιός έφυγε από τη ζωή στις 8 Νοεμβρίου 2023, έπειτα από μια πολυετή μάχη με τον καρκίνο.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, η οικογένεια επέλεξε μετά την εκταφή να τοποθετηθούν τα οστά της στο λεγόμενο «χωνευτήρι», τον κοινόχρηστο χώρο που υπάρχει στα κοιμητήρια για τη συγκέντρωση των οστών μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Πρόκειται για έναν ειδικό κοινόχρηστο χώρο εντός των κοιμητηρίων, όπου συγκεντρώνονται τα οστά μετά την εκταφή, όταν δεν επιλέγεται η ατομική φύλαξή τους.

Ο Δημήτρης Στρέπκος, ο οποίος είχε μια ιδιαίτερα στενή σχέση με την ηθοποιό, μίλησε στο “Πρωινό” με συγκίνηση για την απώλειά της, εξηγώντας πως για τους ανθρώπους που την είχαν στην καθημερινότητά τους ο χρόνος δεν έχει καταφέρει να απαλύνει τον πόνο.

«Για εμάς που την ζούσαμε και την ζούμε ουσιαστικά με όλο αυτό, δεν είναι τρία χρόνια, είναι σαν να έγινε χθες. Ακόμα είναι πολύ νωπό. Είναι δύσκολο. Όταν έχεις μια σχέση ζωής με έναν άνθρωπο, δεν είναι όταν γίνεται το γεγονός το άσχημο. Συνεχίζει να υπάρχει, ξέρεις, μέσα στη μνήμη σου. Είναι λίγο σκληρό αυτό το πράγμα όλο. Ακούω τη φωνή της, την βλέπω στις ταινίες της, στα σίριαλ, ακούω τα ηχητικά μηνύματα, εγώ κρατάω την Κάτια ζωντανή καθημερινά. Κρατάω ζωντανή την ανάμνηση. Έγινε εκταφή σύμφωνα με όσα ήθελε η οικογένεια. Όπως ήθελε ο Τάκης και η μαμά της. Είναι ένα καθαρά οικογενειακό θέμα αυτό, ξέρεις δηλαδή, είδα κάτι που με στενοχώρησε χθες, κάτι δημοσιεύματα που βγήκαν με στενοχώρησαν, αλλά επειδή έχω μιλήσει με την οικογένεια, είναι καθαρά δική τους υπόθεση.

Δεν είναι δική μας θέση, ως φίλοι, να αποφασίσουμε. Η οικογένεια έχει τον λόγο και σέβομαι ό,τι αποφασίσει, ακολουθώντας τη στάση της. Τους εκτιμώ πολύ και θεωρώ πως έπραξαν ό,τι πίστευαν οι ίδιοι ότι ήταν καλύτερο. Δεν γνωρίζω πώς προέκυψε αυτό το θέμα κλπ., όμως με στενοχώρησε. Όπως σου λέω, με πείραξε να διαβάζω τέτοιες ειδήσεις για έναν άνθρωπο τόσο κοντινό μου. Η μητέρα της, ο αδελφός της και η ανιψιά της είναι υπέροχοι, ζεστοί και ανθρώπινοι. Μιλάμε συχνά και μέσα από αυτούς έχω μια εικόνα της Κάτιας όπως ήταν. Είναι ό,τι μου έχει μείνει από την Κάτια», δήλωσε ο Δημήτρης Στρέπκος.

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