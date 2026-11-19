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Την ανάληψη ευθύνης για την επίθεση με γκαζάκια στο πολιτικό του γραφείο από την αναρχική ομάδα «Πυρήνες Άμεσης Δράσης» σχολίασε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, με αιχμηρή ανάρτηση, στην οποία έστρεψε τα βέλη του προς τα μέλη της ομάδας, τονίζοντας πως θα ασχοληθεί μαζί τους όταν συλληφθούν από τις αστυνομικές Αρχές.

«Με τους ντυμένους μασκαράδες “Πυρήνες της Άμεσης Δράσης” που ανέλαβαν το τρομοκρατικό χτύπημα στο γραφείο μου, θα ασχοληθώ όταν τους πιάσει η πραγματική Άμεση Δράση», έγραψε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Με τους ντυμένους μασκαράδες «πυρήνες της άμεσης δράσης» που ανέλαβαν το τρομοκρατικό χτύπημα στο γραφείο μου, θα ασχοληθώ όταν τους πιάσει η πραγματική άμεση δράση. — Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) November 19, 2026 Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr Επιστροφή ενοικίου: Στις 30 Νοεμβρίου η πληρωμή

Η αντίδραση του Θάνου Πλεύρη ήρθε μετά τη δημοσιοποίηση κειμένου σε ιστότοπο του αντιεξουσιαστικού χώρου, μέσω του οποίου η αναρχική ομάδα ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση με γκαζάκια που σημειώθηκε τα ξημερώματα της 1ης Νοεμβρίου στο γραφείο του.

Από την επίθεση προκλήθηκαν ζημιές στην είσοδο της πολυκατοικίας επί της οδού Αλεξάνδρου Σούτσου, όπου στεγάζεται το γραφείο του υπουργού.

Ανέλαβαν την ευθύνη για ακόμη δύο επιθέσεις

Στο ίδιο κείμενο, οι «Πυρήνες Άμεσης Δράσης» ανέλαβαν την ευθύνη και για δύο ακόμη επιθέσεις σε χώρους που συνδέονται με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.

Η πρώτη αφορά την επίθεση στην οικία του γραμματέα της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και μέλους του εκτελεστικού γραφείου της ΟΝΝΕΔ, Μανώλη Ρενιέρη, στη Νέα Φιλοθέη, στις 6 Νοεμβρίου.

Η δεύτερη επίθεση σημειώθηκε στις 11 Νοεμβρίου στο δικηγορικό γραφείο του Ζώη Σταυρόπουλου, υποψήφιου βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Αργολίδα και αντιπροέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, στην περιοχή του Πεδίου του Άρεως.

Η ομάδα συνδέει τις τρεις επιθέσεις με την ίδια δράση, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τα περιστατικά, ενώ η ανάρτηση του υπουργού αποτελεί την πρώτη δημόσια