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Tην ευθύνη για την εμπρηστική επίθεση στο πολιτικό γραφείο του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη στο Κολωνάκι, την 1η Νοεμβρίου, καθώς και για ακόμη 2 ενέργειες σε βάρος στελεχών της Νέας Δημοκρατίας ανέλαβαν με κείμενο που αναρτήθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης σε ιστοσελίδα του αντεξουσιαστικού χώρου οι «Πυρήνες Άμεσης Δράσης».

Οι επιθέσεις χαρακτηρίζονται ως μέρος «προεκλογικής» εκστρατείας κατά του κυβερνώντος κόμματος, ενώ οι συντάκτες του κειμένου υπερασπίζονται τη χρήση βίας ως μέσο πολιτικής δράσης.

Δεύτερος στόχος ήταν ο Μανώλης Ρενιέρης, γραμματέα της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου της ΟΝΝΕΔ.

Η τρίτη επίθεση έγινε στις 11 Νοεμβρίου και είχε ως στόχο το δικηγορικό γραφείο του Ζώη Σταυρόπουλου, αντιπρόεδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Αργολίδα.

Το κείμενο υπογράφεται από τους «Πυρήνες Άμεσης Δράσης», με τις επιμέρους υπογραφές «Πυρήνας Κυριάκος Ξυμητήρης» και «Πυρήνας Juan Aliste Vega».