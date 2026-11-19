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Ο Δημήτρης Γιώτης μας συντήνει το γιο του με αφορμή το νέο του τραγούδι «30 Δευτερόλεπτα».

Με ένα τραγούδι, που συνδυάζει έντονο συναίσθημα, δυναμισμό και προσωπική δημιουργική σφραγίδα, ο Δημήτρης Γιώτης επιστρέφει δυναμικά στη δισκογραφία.

Ο γνωστός ερμηνευτής κυκλοφόρησε το βίντεοκλιπ του τραγουδιού «30 Δευτερόλεπτα», μια δυναμική μπαλάντα η οποία απέκτησε οικογενειακό χαρακτήρα για τον τραγουδιστή μιας και πρωταγωνιστεί ο γιος του, Γιάννης.

Η παρουσία του Γιάννη στα γυρίσματα προσθέτει μια τρυφερή πινελιά στο αποτέλεσμα, μετατρέποντας τη συγκεκριμένη συνεργασία σε μια όμορφη προσωπική στιγμή για τον Δημήτρη Γιώτη.

Ο αγαπημένος καλλιτέχνης υπογράφει εξ’ ολοκλήρου τη νέα του κυκλοφορία, καθώς, τόσο οι στίχοι όσο και η μουσική, ανήκουν στον ίδιο, καταθέτοντας ένα τραγούδι με ξεχωριστή συναισθηματική ένταση.

Τα «30 Δευτερόλεπτα» αποτελούν, παράλληλα, τον προπομπό του ολοκληρωμένου άλμπουμ, που ετοιμάζει ο καλλιτέχνης και αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Μια δισκογραφική δουλειά που επιφυλάσσει και σημαντικές συνεργασίες, καθώς θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, δύο τραγούδια σε μουσική του θρυλικού, Χρήστου Νικολόπουλου, στα οποία τους στίχους υπογράφει ο δημοσιογράφος και στιχουργός, Μπάμπης Παπαφιλιππάκης.

Το single «30 Δευτερόλεπτα» κυκλοφορεί από την Orion Music.

Δείτε το videoclip