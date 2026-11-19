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Ο Μάρκος και ο Γιάννης μεταφέρουν μαζί τη Μαρίνα στο νοσοκομείο και καταλήγουν να έρθουν στα χέρια στο νέο επεισόδιο της σειράς “Μια γυναίκα” απόψε στις 22:00 στον Alpha.

Η καταιγιστική αποκάλυψη της Εύας για το ατύχημα του Νίκου χωρίς όμως όλη την αλήθεια, πείθει την Ελισάβετ που της ζητά να την κρύψει απ’ όλους και για πάντα.

Η Μαρίνα μεταφέρεται στο νοσοκομείο σε άσχημη κατάσταση, ενώ ο Μάρκος κι ο Γιάννης, σε άσβεστο μίσος και ανταγωνισμό, τσακώνονται και καταλήγουν σε άγριο ξύλο.

Ο Μάρκος εκδιώκεται απ’ το νοσοκομείο και η Μαρίνα του ζητά να μείνει μακριά της. Εκείνος διαλύεται. Ο Γιάννης έτσι, βρίσκει ευκαιρία να της γίνει απαραίτητος, φροντίζοντας τα παιδιά και προκαλώντας την ενόχληση της Ξένιας. Η Ελισάβετ κι ο Κωστής αδυνατούν να συμφιλιωθούν, αφού ο Κωστής είναι πεπεισμένος πως η Ελισάβετ του κρύβει πράγματα για την Εύα.

Εκείνη αντεπιτίθεται για τα δικά του μυστικά και ψέματα, συγκρούονται έντονα κι ο Κωστής φεύγει απ’ το σπίτι. Η Εύα συνεχίζει τα sex call για να κρυφτεί απ’ τις ενοχές της, ενώ ο Κωστής επιτίθεται στην παρέα των χαρτοπαικτών που φιλοξενεί στο ραφτάδικο.

Ο Μάρκος ψάχνει να μάθει πληροφορίες για τον Γιάννη. Αγωνιώντας για την Μαρίνα και μην αντέχοντας μακριά της, περιφρονεί όλες τις απαγορεύσεις και μπαίνει κρυφά στο δωμάτιό της.

Η Εύα σκηνοθετεί συνάντηση με τον Νίκο

Τα μάτια αλλά και την καρδιά της πρέπει να ανοίξει η Μαρίνα

Η Μαρίνα στο νοσοκομείο και τα παιδιά… στον Γιάννη

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