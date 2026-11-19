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Απόψε, στο εστιατόριο του First Dates, η αυτοπεποίθηση συναντά τη συστολή, το χιούμορ μπλέκεται με τον ρομαντισμό και έξι άνθρωποι αφήνονται στη μαγεία της πρώτης γνωριμίας!

Η Έλενα είναι πρωταθλήτρια στο bodybuilding, λατρεύει τη θάλασσα και είναι μια γυναίκα που ξέρει τι θέλει και πώς να το διεκδικεί! Στο ερωτικό της βιογραφικό έχει έναν γάμο που διήρκεσε μόλις δύο ώρες, αποδεικνύοντας πως δεν έχει καμία διάθεση να συμβιβαστεί. Θα καταφέρει ο γοητευτικός Αντώνης να της κλέψει την καρδιά ή το ραντεβού τους θα αποδειχθεί εξίσου σύντομο με τον γάμο της;

Από τον Βόλο έρχεται ο Δημήτρης, αγρότης στο επάγγελμα, με ανεβασμένη διάθεση και μαύρα γυαλιά! Στο εστιατόριο του έρωτα θα συναντήσει την όμορφη αλλά ντροπαλή Καλλιόπη, η οποία, παρά τον πρόσφατο χωρισμό της, δηλώνει έτοιμη να ερωτευτεί ξανά!

Και οι δύο αγαπούν τις μεγάλες σχέσεις, αλλά θα καταφέρουν να βρουν τον κοινό τους ρυθμό και να ανακαλύψουν αν υπάρχει ανάμεσά τους η απαραίτητη χημεία;

Έναν χρόνο μετά την τελευταία της σχέση, η γοητευτική Σωτηρία αποφασίζει να αφήσει πίσω το άγχος και να δώσει μια ακόμη ευκαιρία στον έρωτα.

Απέναντί της θα βρεθεί ο Γιάννης, ένας άντρας με ρομαντική ψυχή, που μάλιστα έχει και τα γενέθλιά του! Η γνωριμία τους ξεκινά με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Θα εξελιχθεί, άραγε, το πρώτο τους ραντεβού στο πιο όμορφο δώρο γενεθλίων;

Τρεις διαφορετικές γνωριμίες, τρεις ιστορίες γεμάτες προσδοκίες. Στο First Dates άλλωστε ποτέ δεν ξέρεις πότε θα γεννηθεί ο έρωτας!