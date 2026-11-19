Τηλεθέαση (18/11): Τι νούμερα έκαναν τα προγράμματα στην πρωινή και την prime time ζώνη;

Εκπομπές και σειρές της πρωινής και της prime time ζώνης έδωσαν μία δυνατή μάχη για την τηλεθέαση την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου. Αναλυτικά οι επιδόσεις των τηλεοπτικών προγραμμάτων από νωρίς το πρωί έως και τη βραδινή ζώνη.