Εκπομπές και σειρές της πρωινής και της prime time ζώνης, έδωσαν μία δυνατή μάχη την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, για την τηλεθέαση.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
Πρωινή Ζώνη:
05:00 – 10:00
- MEGA – Κοινωνία Ώρα MEGA 18,4%
- ΣΚΑΪ – Σήμερα 16,2%
- ALPHA – Happy Day 12,6%
- OPEN – Ώρα Ελλάδος 12,3%
- ΣΚΑΪ – Πρώτη Εικόνα 12%
- ΕΡΤNEWS – Συνδέσεις 7,5%
- ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 7%
- ΕΡΤ1 – Νωρίς-Νωρίς 2,4%
10:00 – 13:00
- ΣΚΑΪ – Αταίριαστοι 18,6%
- ΣΚΑΪ – Live You 15,3%
- MEGA – Χαμογέλα και Πάλι! 12,3%
- OPEN – 10 Παντού 11%
- ANT1 – Το Πρωινό 10,5%
- ALPHA – Super Κατερίνα 9,3%
- STAR – Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 8%
- ΕΡΤ1 – Πρωίαν Σε Είδον 3,9%
- ΕΡΤNEWS – Newsroom 0,8%
Prime Time Ζώνη:
- ALPHA – Το Σόι Σου 19,2%
- ALPHA – Μια Γυναίκα 17,3%
- ANT1 – Ντέρτι 15,6%
- ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 15,3%
- ΣΚΑΪ – Μπλε Ώρες 15%
- ANT1 – Κρίνο και Αγκάθι 11,8%
- MEGA – Δύο Μαύρα Πουκάμισα 10,6%
- STAR – First Dates 9%
- MEGA – Κάμπινγκ 8,5%
- ΕΡΤNEWS – Στο Κέντρο 2,5%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
Πρωινή Ζώνη:
05:00 – 10:00
- MEGA – Κοινωνία Ώρα MEGA 11,9%
- ALPHA – Happy Day 10,6%
- OPEN – Ώρα Ελλάδος 8,2%
- ΣΚΑΪ – Σήμερα 7,3%
- ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 5,6%
- ΕΡΤNEWS – Συνδέσεις 4,2%
- ΕΡΤ1 – Νωρίς-Νωρίς 3,9%
- ΣΚΑΪ – Πρώτη Εικόνα 3,4%
10:00 – 13:00
- STAR – Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 12,5%
- MEGA – Χαμογέλα και Πάλι! 10,6%
- ALPHA – Super Κατερίνα 10,5%
- ANT1 – Το Πρωινό 7,5%
- OPEN – 10 Παντού 6,9%
- ΣΚΑΪ – Αταίριαστοι 6,3%
- ΣΚΑΪ – Live You 5,6%
- ΕΡΤ1 – Πρωίαν Σε Είδον 4,6%
- ΕΡΤNEWS – Newsroom 0,2%
Prime Time Ζώνη:
- ALPHA – Το Σόι Σου 22,8%
- ALPHA – Μια Γυναίκα 18%
- STAR – First Dates 13,5%
- ANT1 – Ντέρτι 10,4%
- ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 8,9%
- MEGA – Κάμπινγκ 8,3%
- MEGA – Δύο Μαύρα Πουκάμισα 7,7%
- ΣΚΑΪ – Μπλε Ώρες 6,9%
- ANT1 – Κρίνο και Αγκάθι 5,9%
- ΕΡΤNEWS – Στο Κέντρο 1,6%