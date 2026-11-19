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Τροχαίο με δύο σοβαρά τραυματίες συνέβη το μεσημέρι της Πέμπτης (19/11) στην Κερατέα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μία μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, και προσέκρουσε σε δέντρο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά οι δύο αναβάτες.

Πρόκειται για έναν άνδρα και μία γυναίκα, που παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και πιθανόν να διακομιστούν στον «Ερυθρό Σταυρό» για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Στο σημείο έχουν σπεύσει οι αρμόδιες αρχές, που διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο.