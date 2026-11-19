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Σε τροχιά… Χριστουγέννων μπαίνει το Πεδίον του Άρεως, καθώς έχουν ξεκινήσει οι εργασίες για τη δημιουργία του μεγάλου Χριστουγεννιάτικου Χωριού της Περιφέρειας Αττικής, το οποίο φιλοδοξεί να μετατρέψει το πάρκο σε έναν από τους μεγαλύτερους γιορτινούς προορισμούς της Αθήνας.

Φέτος, το σκηνικό θα θυμίζει περισσότερο οργανωμένο λούνα παρκ, καθώς στον χώρο θα στηθούν πολυάριθμες εγκαταστάσεις ψυχαγωγίας. Στο σημείο κοντά στο άγαλμα του Κωνσταντίνου δεσπόζει η μεγάλη χριστουγεννιάτικη ρόδα ύψους 33 μέτρων, η οποία είναι ορατή από μεγάλη απόσταση, ενώ δίπλα της θα λειτουργούν καρουζέλ.

Στην πλατεία Οικονομίδη θα εγκατασταθεί παγοδρόμιο, ενώ οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν μικρότερη ρόδα, κινηματογράφο 3D, παιχνίδια εικονικής πραγματικότητας (VR), τραμπολίνο και πλήθος ακόμη ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων για παιδιά.

Το γιορτινό σκηνικό θα συμπληρώνουν χριστουγεννιάτικη αγορά με δώρα, στολίδια και προτάσεις για αγορές, δεκάδες ξύλινοι οικίσκοι εστίασης, συναυλίες και εκδηλώσεις, δημιουργώντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία για μικρούς και μεγάλους.

Πότε ανοίγει τις πύλες του το Χριστουγεννιάτικο Χωριό

Το Χριστουγεννιάτικο Χωριό ανοίγει τις πύλες του το Σάββατο 28 Νοεμβρίου και θα παραμείνει ανοιχτό έως τις 7 Ιανουαρίου 2027, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Θα λειτουργεί καθημερινά από τις 16:30 έως τις 22:00, ενώ τα Σαββατοκύριακα οι επισκέπτες θα μπορούν να περιηγούνται στον χώρο από τις 10:00 το πρωί έως τις 22:00.

Ερωτήματα για τη ρόδα των 33 μέτρων – Αντιδράσεις για την ασφάλεια και το πάρκο

Την ίδια ώρα, προβληματισμό προκαλεί η εγκατάσταση της μεγάλης χριστουγεννιάτικης ρόδας, με την πρωτοβουλία «Πεδίον του Άρεως – Το Πάρκο μας» να θέτει ερωτήματα προς την Περιφέρεια Αττικής για τις προϋποθέσεις τοποθέτησης και λειτουργίας της.

Η πρωτοβουλία ζητά διευκρινίσεις για το εάν έχουν εξασφαλιστεί όλες οι απαραίτητες άδειες, εάν έχει προηγηθεί έλεγχος της στατικής επάρκειας του εδάφους και κατά πόσο τηρούνται οι προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας για μια κατασκευή τέτοιου ύψους και μεγέθους.

Παράλληλα, εκφράζει προβληματισμό για την επιλογή του συγκεκριμένου σημείου εγκατάστασης, δεδομένου ότι πρόκειται για έναν ιστορικό χώρο πρασίνου, ζητώντας να υπάρξει ενημέρωση για την καταλληλότητά του και τις επιπτώσεις της εγκατάστασης στο πάρκο.