Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Άγιο είχε μια γυναίκα στην Ηγουμενίτσα, καθώς κατάφερε να βγει την τελευταία στιγμή από τζιπ που τυλίχθηκε στις φλόγες στο κέντρο της πόλης, αποφεύγοντας τα χειρότερα. Η φωτιά εκδηλώθηκε ενώ ο σύζυγός της είχε ήδη απομακρυνθεί από το όχημα, με την ίδια να βρίσκεται ακόμη στο εσωτερικό του, μέχρι τη στιγμή που κάτοικοι και περαστικοί έσπευσαν να τη βοηθήσουν να εγκαταλείψει εγκαίρως το αυτοκίνητο.

Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή, καθώς οι φλόγες εξαπλώθηκαν γρήγορα στο μπροστινό μέρος του οχήματος, ενώ πυκνοί καπνοί άρχισαν να υψώνονται, κάνοντας την κατάσταση ιδιαίτερα επικίνδυνη. Ευτυχώς, από τη φωτιά δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ηγουμενίτσας, οι οποίες επιχείρησαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, καταφέρνοντας να περιορίσουν τις φλόγες πριν επεκταθούν σε παρακείμενα κτίρια, κατοικίες και καταστήματα.

Σε βίντεο που δημοσίευσε το thespro.gr καταγράφεται η ένταση της φωτιάς, με τις φλόγες να ξεπηδούν από το μπροστινό τμήμα του τζιπ και τον καπνό να καλύπτει το σημείο.

Δείτε το βίντεο

Τα αίτια της φωτιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, με τις πρώτες εκτιμήσεις να εξετάζουν το ενδεχόμενο βραχυκυκλώματος.