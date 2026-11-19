Το ερώτημα «γιατί με τόση ευκολία, βουλευτές κομμάτων μεταπηδούν απ’ τον ένα κόμμα στο άλλο;» έθεσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος, με αφορμή την παραίτηση του Απόστολου Πάνα από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ.

«Μεταπηδούν απ’ το ένα κόμμα στο άλλο γιατί δεν υπάρχουν διαφορές. Ούτε ιδεολογικές, ούτε πολιτικές» ανέφερε ο κ. Καραθανασόπουλος και συμπέρανε: «Άρα, ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρας, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Έχουν παρεμφερή προγράμματα και κοινή στρατηγική. Αλλά και άλλα, όχι μόνο αυτά που ανέφερα. Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο είναι πολύ εύκολο τώρα, στα πλαίσια και της ατομικής πολιτικής επιβίωσης κάποιων, να μεταγράφονται απ’ τον ένα κόμμα στο άλλο χωρίς αιδώ».