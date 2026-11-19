Για την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, στη 1 το μεσημέρι, αναβλήθηκε από το Μονομελές Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο Βόλου η δίκη της 30χρονης, κόρης του ιδιοκτήτη μίνι μάρκετ στην Αργαλαστή, η οποία συνελήφθη επειδή πούλησε αλκοόλ στη 12χρονη που στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε κωματώδη κατάσταση στο Νοσοκομείο Βόλου. Παράλληλα, το δικαστήριο αποφάσισε την άρση της κράτησής της, κρίνοντας ότι δεν συντρέχουν λόγοι για τη συνέχισή της.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η αναβολή δόθηκε έπειτα από αίτημα του συνηγόρου υπεράσπισης της 30χρονης, ο οποίος ζήτησε να κληθεί και να καταθέσει ο πατέρας της ανήλικης. Σύμφωνα με τον ισχυρισμό της υπεράσπισης, υπάρχει γνωριμία μεταξύ της οικογένειας της 12χρονης και του ιδιοκτήτη του μίνι μάρκετ, γεγονός που φέρεται να οδήγησε την κατηγορούμενη στην πεποίθηση, ότι το αλκοόλ προοριζόταν για τους γονείς του κοριτσιού και όχι για την ίδια.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα της 12χρονης, στην κατάθεση που έδωσε στην Αστυνομία, ανέφερε ότι η κόρη της είχε αρχικά επιχειρήσει να αγοράσει αλκοόλ από άλλο σούπερ μάρκετ της Αργαλαστής, όπου αρνήθηκαν να της το πουλήσουν.

Στη συνέχεια, η ανήλικη πήγε στο μίνι μάρκετ από το οποίο τελικά προμηθεύτηκε το αλκοόλ. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η μητέρα ανέφερε ότι το παιδί την είχε ενημερώσει πως, εάν δεχόταν τηλεφώνημα από το σούπερ μάρκετ, θα έπρεπε να επιβεβαιώσει ότι η αγορά γινόταν για λογαριασμό της.

Τόσο η μητέρα όσο και ο πατέρας της 12χρονης αναμένεται να καταθέσουν ενώπιον του δικαστηρίου την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, οπότε και έχει προσδιοριστεί η εκδίκαση της υπόθεσης.