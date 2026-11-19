Στη Φλώρινα κολώνα της ΔΕΗ, η οποία πιθανά υπέστη ακραίες ταλαντώσεις από τους ισχυρούς ανέμους που έπνεαν, κατέρρευσε και έπεσε πάνω σε λεωφορείο που μετέφερε δέκα μαθητές.

Το συμβάν σημειώθηκε στον δρόμο που συνδέει τα χωριά Παπαγιάννη και Μαρίνα, προκαλώντας αναστάτωση στους επιβαίνοντες.

Σύμφωνα με το neaflorina.gr, η κολώνα χτύπησε αρχικά το παρμπρίζ του λεωφορείου και στη συνέχεια διαπέρασε ένα από τα πλαϊνά τζάμια. Από καθαρή τύχη, στη συγκεκριμένη θέση δεν καθόταν κάποιος μαθητής, καθώς διαφορετικά οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι πολύ σοβαρότερες.

Ευτυχώς, δεν σημειώθηκε κανένας τραυματισμός. Όλοι οι μαθητές, καθώς και ο οδηγός και η συνοδός του λεωφορείου, είναι καλά στην υγεία τους.

Στο σημείο έφτασε άμεσα άλλο λεωφορείο, το οποίο παρέλαβε τα παιδιά και τα μετέφερε με ασφάλεια στους προορισμούς τους.