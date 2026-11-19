Στο νοσοκομείο Πύργου βρίσκεται το μόλις 10 μηνών βρέφος, που, σύμφωνα με τα όσα έχουν αποκαλυφθεί, είχε υιοθετηθεί παράνομα, μία υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ και αποτροπιασμό. Το μωράκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο κατόπιν εισαγγελικής εντολής, ενώ μαζί του στην Παιδιατρική Κλινική βρίσκεται και η θετή του μητέρα.

Η αδιανόητη υπόθεση είδε το φως της δημοσιότητας έξι μήνες μετά τη γέννηση του παιδιού, όταν η ίδια, μην μπορώντας να ξεπεράσει τις τύψεις, απευθύνθηκε στην Ασφάλεια του Πύργου. Η μητέρα φέρεται να υποστήριξε ότι παρέδωσε το μόλις τριών ημερών μωρό της έναντι του ποσού των 3.500 ευρώ. Σύμφωνα με τα όσα φέρεται να είχε αναφέρει στην κατάθεσή της, τα χρήματα χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά ενός αυτοκινήτου.

Οι αστυνομικοί αναζήτησαν τον φάκελο της γέννας στο νοσοκομείο της Πάτρας, προκειμένου να συγκεντρώσουν στοιχεία και να διασταυρώσουν τα όσα κατέθεσε η γυναίκα.

Στο πλαίσιο της έρευνας, πριν από λίγες ημέρες οι αστυνομικοί εντόπισαν στον Πύργο τη γυναίκα που είχε παραλάβει το αγοράκι. Η ίδια φέρεται να διαμένει στον Ασπρόπυργο και να είχε επισκεφθεί την περιοχή, καθώς διατηρεί συγγενικούς δεσμούς με τον Πύργο.

Κατά την εξέτασή της, φέρεται να επιβεβαίωσε ότι είχε πάρει το βρέφος, υποστηρίζοντας πως πρόθεσή της ήταν να το μεγαλώσει. Ωστόσο, αρνήθηκε ότι έδωσε χρήματα για την παραλαβή του, διαψεύδοντας ουσιαστικά τον ισχυρισμό περί οικονομικού ανταλλάγματος.

«Δεν πήρα λεφτά» λέει η βιολογική μητέρα του βρέφους

Η βιολογική μητέρα του βρέφους φαίνεται πως τώρα προβάλλει νέους ισχυρισμούς, υποστηρίζοντας ότι «χάρισε» το παιδί, επειδή δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να το μεγαλώσει.

«Να το χαρίσω σε μια οικογένεια γιατί δεν μπορούσα εγώ να τα βγάλω πέρα. Δεν πήρα λεφτά. Και να μου έδινε δεν θα τα δεχόμουν. Εκείνον τον καιρό ο σύζυγος ήταν φυλακή, δεν μπορούσα να τα βγάλω πέρα μόνη μου», λέει η βιολογική μητέρα του μωρού στο Star.

«Δεν μπορεί κανείς να μου το πάρει», λέει η θετή μητέρα

Στον ίδιο τηλεοπτικό σταθμό μίλησε και η μητέρα που μεγαλώνει το 10 μηνών αγοράκι. Η ίδια υποστήριξε πως ουδέποτε έδωσε χρήματα για να πάρει το βρέφος.

«Την είπα την αλήθεια μου, δεν κρύβω τίποτα γιατί έχω κι άλλα τέσσερα παιδιά και δεν τα έχω χαρεί καν κι όλο αυτό το έχω βγάλει πάνω στον Άγγελο, δεν μπορεί να μου τον πάρει κανείς…», λέει η θετή μητέρα.

Το ενδεχόμενο να υπήρξε χρηματική συναλλαγή παραμένει υπό διερεύνηση, με την Ασφάλεια Πύργου να εξετάζει όλες τις πτυχές της υπόθεσης.

«Το παιδί είναι σε καλή κατάσταση»

Το βρέφος φιλοξενείται στην Παιδιατρική κλινική με τη θετή του μητέρα, η οποία τελεί υπό φύλαξη, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας.

Όπως εξήγησε ο διοικητής του ΓΝ Ηλείας, Σπύρος Πολίτης, το βρέφος είναι καλά στην υγεία του, σε καλή γενική κατάσταση, φροντισμένο και προσεγμένο.

«Το παιδί ήρθε με εισαγγελική παραγγελία το βράδυ της Δευτέρας και φιλοξενείται με τη θετή του μητέρα στην Παιδιατρική Κλινική. Είναι 10 μηνών, χαίρει άκρας υγείας, σε καλή κατάσταση, φροντισμένο και προσεγμένο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ένα νοσοκομείο δεν μπορεί να υποκαθιστά τις δομές παιδικής προστασίας»

Ωστόσο, ο διοικητής αναδεικνύει με τις δηλώσεις του ένα πρόβλημα που, δυστυχώς, διαρκώς διευρύνεται: την παραμονή ανήλικων παιδιών στο νοσοκομείο κατόπιν εισαγγελικών εντολών, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης μεταφοράς τους σε κατάλληλες δομές φιλοξενίας.

Εξήγησε, σύμφωνα με το ilialive.gr, ότι αυτή τη στιγμή, στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Πύργου φιλοξενούνται συνολικά έξι παιδιά, μεταξύ των οποίων ένα αγόρι 15 ετών και ένα κορίτσι 14 ετών, με ιδιαίτερες ανάγκες.

«Τη στιγμή αυτή στο νοσοκομείο Πύργου φιλοξενούνται έξι παιδιά και αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Μια νοσηλευτική μονάδα και δη μία Παιδιατρική δεν μπορεί να φιλοξενεί παιδιά στο διηνεκές. Αυτό πρέπει να είναι οπωσδήποτε βραχυπρόθεσμο, γιατί διαφορετικά δημιουργούνται τεράστια ζητήματα τόσο για τα ίδια τα παιδιά όσο και για τα υπόλοιπα που νοσηλεύονται», ανέφερε ο Σπύρος Πολίτης.

«Παιδιά που εγκαταλείπονται, ανήλικοι που απομακρύνονται προσωρινά από το οικογενειακό τους περιβάλλον λόγω περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας ή άλλων σοβαρών καταστάσεων, καταλήγουν στο νοσοκομείο με εισαγγελική εντολή, μέχρι να βρεθεί η κατάλληλη λύση μέσω των κοινωνικών υπηρεσιών. Το νοσοκομείο, όμως, δεν διαθέτει τις απαραίτητες ειδικότητες για όλα αυτά τα παιδιά-όπως παιδοψυχολόγους, παιδοψυχιάτρους», πρόσθεσε, αναφέροντας ότι το φαινόμενο διαρκώς πολλαπλασιάζεται τα τελευταία χρόνια.