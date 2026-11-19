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Σφοδρή επίθεση κατά του Έλον Μασκ εξαπέλυσε ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας, Ράντοσλαβ Σικόρσκι, κατηγορώντας τον Αμερικανό δισεκατομμυριούχο ότι αναπαράγει τη ρωσική προπαγάνδα σχετικά με τα γεγονότα του 2014 στην Ουκρανία. Η αντιπαράθεση ξέσπασε μετά τους ισχυρισμούς του επικεφαλής της SpaceX ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν οργανώσει πραξικόπημα για την ανατροπή του τότε φιλορώσου προέδρου της Ουκρανίας, Βίκτορ Γιανουκόβιτς.

Παράλληλα, ο Μασκ κατηγόρησε τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι ψεύδεται σχετικά με τους περιορισμούς στη λειτουργία του δορυφορικού δικτύου Starshield σε περιοχές υπό ρωσική κατοχή, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη διαμάχη για τη χρήση των δορυφορικών υπηρεσιών της SpaceX στον πόλεμο.

Σύμφωνα με το πολωνικό TVP World, οι δηλώσεις του Μασκ έγιναν την Πέμπτη (19/11), κατά τη διάρκεια της συνόδου DealBook των New York Times.

Μασκ: «Οι Αμερικανοί οργάνωσαν πραξικόπημα στην Ουκρανία»

Κατά την τοποθέτησή του, ο Έλον Μασκ αναγνώρισε ότι η Ρωσία είναι η επιτιθέμενη πλευρά στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Ωστόσο, στη συνέχεια υιοθέτησε έναν από τους βασικούς ισχυρισμούς της Μόσχας σχετικά με την ουκρανική πολιτική κρίση του 2014.

«Οι Αμερικανοί οργάνωσαν πραξικόπημα για να ανατρέψουν τον δημοκρατικά εκλεγμένο φιλορώσο πρόεδρο της Ουκρανίας», υποστήριξε.

«Αυτή είναι μια επιθετική ενέργεια. Και χωρίς τη βοήθεια του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών και άλλων υπηρεσιών, αυτό δεν θα είχε συμβεί», πρόσθεσε.

Οι δηλώσεις του αναφέρονταν, σύμφωνα με το TVP World, στις διαδηλώσεις του Μαϊντάν το 2014, όταν χιλιάδες Ουκρανοί κατέβηκαν στους δρόμους διαμαρτυρόμενοι για την απόφαση του τότε προέδρου Βίκτορ Γιανουκόβιτς να εγκαταλείψει μια σημαντική συμφωνία σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι κινητοποιήσεις εξελίχθηκαν σε μαζικό αντικυβερνητικό κίνημα, ενώ περίπου 100 διαδηλωτές σκοτώθηκαν κατά τη βίαιη καταστολή τους από τις δυνάμεις ασφαλείας. Ο Γιανουκόβιτς εγκατέλειψε τελικά τη χώρα και κατέφυγε στη Ρωσία.

Το Κρεμλίνο παρουσιάζει έκτοτε τα γεγονότα ως πραξικόπημα με δυτική υποστήριξη, χρησιμοποιώντας αυτόν τον ισχυρισμό για να δικαιολογήσει τις ενέργειές του κατά της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της προσάρτησης της Κριμαίας το 2014 και της πλήρους κλίμακας εισβολής του 2022.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει το TVP World, η επικρατούσα ιστορική προσέγγιση αντιμετωπίζει τις διαδηλώσεις ως ένα εγχώριο λαϊκό κίνημα, που τροφοδοτήθηκε από τη δυσαρέσκεια για τη διαφθορά και τη μεταστροφή του Γιανουκόβιτς μακριά από την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας.

Σικόρσκι: «Ήμουν εκεί, δεν έγινε κανένα πραξικόπημα»

Η αντίδραση του Πολωνού υπουργού Εξωτερικών ήταν άμεση.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Ράντοσλαβ Σικόρσκι κάλεσε τον Μασκ να σταματήσει να αναπαράγει τη «ρωσική προπαγάνδα», αμφισβητώντας ευθέως την εκδοχή του για τα γεγονότα του 2014.

«Ήμουν εκεί και δεν έγινε κανένα πραξικόπημα στο Κίεβο το 2014», έγραψε χαρακτηριστικά.

No, @elonmusk.

Stop mouthing Russian propaganda.

I was there and there was no coup in Kyiv in 2014.

And the US contribution to stopping the pro-Russian President Yanukovych’s massacre of Ukrainians on the Maidan was Victoria Nuland handing out cookies in the streets and saying ‘ Fuck the EU.’ — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) November 19, 2026

Ο επικεφαλής της πολωνικής διπλωματίας αναφέρθηκε επίσης στη βίαιη καταστολή των διαδηλωτών από τον φιλορώσο πρόεδρο, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έκαναν ελάχιστα για να σταματήσουν τη σφαγή των Ουκρανών στο Μαϊντάν.

Η δημόσια αντιπαράθεση αποτελεί ένα ακόμη επεισόδιο στη διαρκώς τεταμένη σχέση μεταξύ Σικόρσκι και Μασκ, οι οποίοι έχουν συγκρουστεί επανειλημμένα για τον ρόλο της SpaceX και τη χρήση των δορυφορικών υπηρεσιών της στην Ουκρανία.

Somewhere around two years ago, there was a lot of talk in America about peace through strength. We hardly hear that anymore. But it is still relevant. Peace comes to those who know how to defend life and do so more effectively than those who seek to destroy it. If Russia continues to bet so heavily on ballistic missiles, including those from North Korea, it would be fair for our partners to help us balance the scales in defending lives. This means missiles that Europe has and that can strike Russian weapons production facilities with great precision, as well as American technologies that could enable us to strike Russia’s ballistic missile launchers. A Russia without them is a Russia with a reason to end the war as soon as possible. America can help make that happen. Everyone knows what is needed to achieve this. Everyone understands that it could be effective. But instead of giving us the right to defend ourselves in this way – instead of opening up satellite communications to strike Russian and North Korean ballistic missile launchers near our borders – we see the opposite. The speed limit on Starshield in the temporarily occupied territories remains in place. We are discussing this with the American side. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 17, 2026

Ο Μασκ κατηγορεί τον Ζελένσκι για ψέματα σχετικά με το Starshield

Κατά τη διάρκεια της ίδιας συνέντευξης, ο Αμερικανός επιχειρηματίας στράφηκε και κατά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατηγορώντας τον ότι δεν λέει την αλήθεια σχετικά με τους περιορισμούς στη λειτουργία του δικτύου Starshield.

Η τοποθέτηση ήρθε μία ημέρα μετά τις δηλώσεις του Ουκρανού προέδρου ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία εξακολουθεί να λειτουργεί με περιορισμούς ταχύτητας σε ορισμένες περιοχές υπό ρωσική κατοχή.

Ο Μασκ υποστήριξε ότι η ουκρανική πλευρά επιχειρεί να τον πιέσει ώστε να αλλάξει τους κανόνες λειτουργίας του Starlink, της εμπορικής υπηρεσίας δορυφορικού διαδικτύου της SpaceX, προκειμένου να επιτραπεί ευρύτερη στρατιωτική χρήση του.

«Αυτοί είναι κανόνες που ισχύουν από την αρχή, εδώ και χρόνια. Ξέρετε, κάποιοι με πιέζουν να τους αλλάξω, αλλά δεν πρόκειται να τους αλλάξω», δήλωσε.

Η διάκριση ανάμεσα στις δύο υπηρεσίες είναι σημαντική, καθώς το Starlink αποτελεί την εμπορική πλατφόρμα δορυφορικής συνδεσιμότητας της SpaceX, ενώ το Starshield έχει σχεδιαστεί για κυβερνητικές και στρατιωτικές εφαρμογές.

«Αν κλείσω το Starlink, ολόκληρο το ουκρανικό μέτωπο θα καταρρεύσει»

Ο Μασκ υπερασπίστηκε παράλληλα τη συμβολή του στην υποστήριξη της Ουκρανίας, ισχυριζόμενος ότι κανένας άλλος ιδιώτης δεν έχει προσφέρει περισσότερα στη χώρα.

«Κανένας ιδιώτης δεν έχει βοηθήσει την Ουκρανία περισσότερο από εμένα», υποστήριξε.

Στη συνέχεια προχώρησε σε μια ακόμη πιο κατηγορηματική δήλωση για την εξάρτηση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων από το δορυφορικό δίκτυο της εταιρείας του.

«Αν έκλεινα το Starlink, ολόκληρο το ουκρανικό μέτωπο θα κατέρρεε αμέσως», ανέφερε.

Το δορυφορικό διαδίκτυο της SpaceX διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στις επικοινωνίες των ουκρανικών στρατιωτικών μονάδων στο πεδίο της μάχης, καθώς και στην υποστήριξη επιχειρήσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλου βεληνεκούς σε περιοχές της νότιας και ανατολικής Ουκρανίας που βρίσκονται υπό ρωσική κατοχή.

Η Πολωνία χρηματοδοτεί σημαντικό μέρος του συστήματος επικοινωνιών Starlink που χρησιμοποιεί η Ουκρανία, γεγονός που έχει αποτελέσει επανειλημμένα σημείο τριβής μεταξύ της Βαρσοβίας και του Μασκ.

Οι επαφές του Μασκ με τον Πούτιν

Η νέα αντιπαράθεση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι δημόσιες τοποθετήσεις του Μασκ σχετικά με τον πόλεμο έχουν προκαλέσει επανειλημμένα αντιδράσεις.

Σύμφωνα με το TVP World, ο επιχειρηματίας έχει κατά καιρούς υιοθετήσει αφηγήματα που προβάλλει η Μόσχα και έχει υποστηρίξει ότι το Κίεβο επιδιώκει την παράταση της σύγκρουσης.

Υπενθυμίζεται ότι το 2024 η αμερικανική εφημερίδα The Wall Street Journal είχε δημοσιεύσει πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο Μασκ βρισκόταν σε τακτική επικοινωνία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και άλλους υψηλόβαθμους Ρώσους αξιωματούχους από τα τέλη του 2022.

Η νέα σύγκρουση με τον Σικόρσκι αναδεικνύει εκ νέου την πολιτική διάσταση του ρόλου του Μασκ στον πόλεμο, καθώς ο επικεφαλής μιας εταιρείας που παρέχει κρίσιμες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες στην Ουκρανία παρεμβαίνει ταυτόχρονα στη δημόσια συζήτηση για τις αιτίες και την εξέλιξη της σύγκρουσης.