Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέφυγε να σχολιάσει τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν «φίλο» του, κατά τη συνάντησή τους στην Κίνα, την Πέμπτη (19/11). Παράλληλα, η Κομισιόν επανέλαβε την υποστήριξή της σε κάθε προσπάθεια για τον τερματισμό των ρωσικών επιθέσεων εναντίον αμάχων και πολιτικών υποδομών στην Ουκρανία.

«Γενικά, δεν σχολιάζουμε φιλίες», δήλωσε χαρακτηριστικά η επικεφαλής εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Πάουλα Πίνιο, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων κατά την ενημέρωση του Τύπου στις Βρυξέλλες, σύμφωνα με το ουκρανικό πρακτορείο Interfax-Ukraine.

Η τοποθέτηση της Πίνιο ήρθε στον απόηχο της συνάντησης του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Κίνα, στο περιθώριο της ιστορικής τριμερούς συνόδου κορυφής με τη συμμετοχή του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ.

«Η Ρωσία συνεχίζει τις ανελέητες επιθέσεις της»

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα εξωτερικών υποθέσεων, Κρίστιαν Βίγκαντ, απέφυγε επίσης να σχολιάσει ευθέως τη συνάντηση των τριών ηγετών, υπενθυμίζοντας ωστόσο τη συνεχιζόμενη ρωσική στρατιωτική επιθετικότητα στην Ουκρανία.

«Σε κάθε περίπτωση, δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο σχόλιο. Επιτρέψτε μου απλώς να υπενθυμίσω ότι, φυσικά, η Ρωσία, υπό τις εντολές του Βλαντίμιρ Πούτιν, συνεχίζει τις ανελέητες επιθέσεις της εναντίον αμάχων και πολιτικών υποδομών στην Ουκρανία. Επομένως, θα υποστηρίζαμε, φυσικά, κάθε προσπάθεια για να μπει τέλος σε αυτό», δήλωσε ο Βίγκαντ.

Οι δηλώσεις των δύο εκπροσώπων αποτυπώνουν την επιφυλακτική στάση της Κομισιόν απέναντι στις προσωπικές αναφορές του Αμερικανού προέδρου για τον Ρώσο ομόλογό του, με τις Βρυξέλλες να επιλέγουν να επικεντρωθούν στη συνεχιζόμενη κατάσταση στην Ουκρανία.

Η συνάντηση Τραμπ – Πούτιν και η τριμερής σύνοδος στην Κίνα

Οι δηλώσεις της Κομισιόν έγιναν μετά τις συνομιλίες που είχε ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην κινεζική πόλη Σενζέν, όπου πραγματοποιήθηκε η πρώτη τριμερής σύνοδος κορυφής των ηγετών των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Κίνας.

Πριν από την έναρξη της τριμερούς συνάντησης, ο Τραμπ είχε συνομιλίες διάρκειας περίπου 40 λεπτών με τον Πούτιν, τον οποίο αποκάλεσε «φίλο» του. Σύμφωνα με όσα ανέφεραν οι δύο πλευρές, στις συνομιλίες τέθηκε και το ζήτημα του πολέμου στην Ουκρανία.

Στην τριμερή σύνοδο, στην οποία συμμετείχε και ο Σι Τζινπίνγκ, συζητήθηκαν επίσης ζητήματα που αφορούν τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων και τη διεθνή ασφάλεια.

Σύμφωνα με την European Pravda, οι τρεις ηγέτες συμφώνησαν σε κοινή διακήρυξη για την ειρήνη, στην οποία ωστόσο δεν περιλαμβανόταν ρητή αναφορά στην Ουκρανία.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο εντατικών διπλωματικών διεργασιών για τον τερματισμό του πολέμου, με τους Ευρωπαίους ηγέτες να επιδιώκουν ενεργό συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις που αφορούν τόσο την Ουκρανία όσο και την ευρωπαϊκή ασφάλεια.