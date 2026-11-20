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Το δικαστικό «μπλόκο» στην πολιτική πορεία του Εκρέμ Ιμάμογλου ενισχύθηκε την Πέμπτη (19/11), καθώς το τουρκικό Συμβούλιο της Επικρατείας επικύρωσε την ακύρωση του πανεπιστημιακού πτυχίου του φυλακισμένου δημάρχου Κωνσταντινούπολης, εξέλιξη που ενδέχεται να αποκλείσει τη συμμετοχή του στις προεδρικές εκλογές του 2028.

Συγκεκριμένα, το 8ο Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας απέρριψε την έφεση που είχαν καταθέσει οι δικηγόροι του Ιμάμογλου κατά της απόφασης ακύρωσης του πτυχίου του, σύμφωνα με δημοσιεύματα του τουρκικού Τύπου.

Η εξέλιξη αυτή έχει ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα, καθώς, βάσει της τουρκικής νομοθεσίας, η κατοχή πανεπιστημιακού πτυχίου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη διεκδίκηση της προεδρίας της χώρας.