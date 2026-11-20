Το δικαστικό «μπλόκο» στην πολιτική πορεία του Εκρέμ Ιμάμογλου ενισχύθηκε την Πέμπτη (19/11), καθώς το τουρκικό Συμβούλιο της Επικρατείας επικύρωσε την ακύρωση του πανεπιστημιακού πτυχίου του φυλακισμένου δημάρχου Κωνσταντινούπολης, εξέλιξη που ενδέχεται να αποκλείσει τη συμμετοχή του στις προεδρικές εκλογές του 2028.
Συγκεκριμένα, το 8ο Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας απέρριψε την έφεση που είχαν καταθέσει οι δικηγόροι του Ιμάμογλου κατά της απόφασης ακύρωσης του πτυχίου του, σύμφωνα με δημοσιεύματα του τουρκικού Τύπου.
Η εξέλιξη αυτή έχει ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα, καθώς, βάσει της τουρκικής νομοθεσίας, η κατοχή πανεπιστημιακού πτυχίου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη διεκδίκηση της προεδρίας της χώρας.
Turkey. Jailed opposition leader @ekrem_imamoglu has been blocked from running for president in 2028, after Turkey’s top administrative court upheld the cancellation of his university degree, according to Turkish media. The law requires a degree to run. His lawyers say they have not yet been formally notified, and his allies call the cases against him politically motivated.
— EuroPost Agency (@EuroPostAgency) November 19, 2026