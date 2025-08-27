Ισραήλ: «Αναπόφευκτη» η εκκένωση της Πόλης της Γάζας λένε οι IDF – Ο Νετανιάχου «ανησυχεί» για τη συνάντηση Τραμπ στον Λευκό Οίκο

Η κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας παραμένει στάσιμη σε διπλωματικό επίπεδο, ενώ, παράλληλα, εντείνεται η ανθρωπιστική κρίση στον θύλακα, την ώρα που το Ισραήλ προετοιμάζεται για μια πλήρους κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση στην Πόλη της Γάζας.

Οι ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν στα περίχωρα της πόλης, ενώ εκπρόσωπος των IDF κάλεσε τους πολίτες να εκκενώσουν την περιοχή, χαρακτηρίζοντας την απομάκρυνση «αναπόφευκτη», αναφέρουν οι Times of Israel.

«Αναπόφευκτη» η εκκένωση της Πόλης της Γάζας

Σύμφωνα με τον Αβιχάι Αντραέε, εκπρόσωπο των IDF για τα αραβικά μέσα, τα στρατεύματα έχουν «ερευνήσει» μεγάλα, ανοικτά σημεία στο νότιο τμήμα της Λωρίδας, περιλαμβανομένων των κεντρικών προσφυγικών καταυλισμών και της περιοχής αλ Μαουάσι, τα οποία είναι έτοιμα να φιλοξενήσουν τους εκτοπισμένους.

#عاجل ‼️بيان مهم إلى سكان قطاع غزة وتحديدًا في مدينة غزة وشمال القطاع بخصوص ما ينشر من إشاعات كاذبة بأنه لا يوجد مكان فارغ في جنوب القطاع لانتقال السكان

⭕️قبيل التحول إلى المرحلة التالية في الحرب أود أن أؤكد بأن هنالك مناطق شاسعة فارغة في جنوب القطاع كما هو الحال في مخيمات… pic.twitter.com/SfApZFZKYb — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 27, 2025



Όπως σημείωσε, «η εκκένωση των κατοίκων της Πόλης της Γάζας είναι αναπόφευκτη» και οι οικογένειες που μετακινούνται νότια θα λάβουν αυξημένη ανθρωπιστική βοήθεια, ενώ γίνονται προετοιμασίες για σκηνές, κέντρα διανομής βοήθειας και υποδομές νερού.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ΟΗΕ, Στεφάν Ντουζαρίκ, περίπου 5.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από το βόρειο τμήμα της Γάζας προς το Ντεϊρ αλ Μπαλάχ και τη Χαν Γιούνις από τις 20 Αυγούστου, ενώ άλλοι 8.000 έχουν μετακινηθεί δυτικά της πόλης, φτάνοντας συνολικά τους 800.000 εκτοπισμένους από το τέλος της εκεχειρίας του Μαρτίου.

Με το βλέμμα στραμμένο στην Ουάσινγκτον η Ιερουσαλήμ

Σύμφωνα με το Al Jazeera, η ισραηλινή κυβέρνηση παρακολουθεί με ανησυχία τη συνάντηση που προγραμματίζεται στον Λευκό Οίκο με επικεφαλής τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, η οποία επικεντρώνεται στην μετά-πολεμική διαχείριση της Γάζας.

Ο ισραηλινός πολιτικός σχολιαστής Όρι Γκόλντμπεργκ δήλωσε: «Όσο αφορά το Ισραήλ, η ημέρα μετά [τον πόλεμο] δεν είναι επιθυμητή… Το Ισραήλ θέλει ένα αέναο παρόν, όπου θα αποφασίζει όπως θεωρεί κατάλληλο. Αυτό είναι ο νέος ορισμός της ισραηλινής ασφάλειας: Κάνουμε ό,τι θέλουμε, όποτε θέλουμε και δεν πληρώνουμε κανένα κόστος».

Συμπλήρωσε ότι η πίεση από τις ΗΠΑ μπορεί να κατευθύνει τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος «δεν έχει άλλες επιλογές», καθώς ο πόλεμος χάνει δημοτικότητα στο εσωτερικό της χώρας.

Σύμφωνα με τους New York Times, η συνάντηση που αναμένεται να προεδρεύσει ο Τραμπ επικεντρώνεται σε σχέδια για μετά τον πόλεμο και στην επίτευξη μιας συνολικής συμφωνίας που θα τερματίσει τη σύγκρουση και θα φέρει πίσω όλους τους ισραηλινούς ομήρους.

Ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε ότι «πιστεύουμε ότι θα επιλύσουμε αυτό με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, σίγουρα πριν από το τέλος του έτους».

Σύμφωνα με αναλυτές, ο Νετανιάχου ανησυχεί ότι ο τερματισμός του πολέμου θα αποσταθεροποιούσε τον κυβερνητικό συνασπισμό του, ο οποίος αποτελείται από σκληροπυρηνικούς που επιδιώκουν την πλήρη κατάληψη της Γάζας και την επανεγκατάσταση Εβραίων Ισραηλινών στην περιοχή.

Οι επικριτές του Νετανιάχου τον κατηγορούν ότι «άλλαξε τους στόχους» του: όταν η Χαμάς ζήτησε πλήρη συμφωνία με τερματισμό του πολέμου, εκείνος εστίασε στην εκεχειρία. Τώρα που η Χαμάς έχει αποδεχθεί σε γενικές γραμμές μια πρόταση εκεχειρίας που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ, ο Νετανιάχου δηλώνει ότι επιδιώκει μια συνολική συμφωνία.

Αδιέξοδο με τις προτάσεις εκεχειρίας

Η ισραηλινή ηγεσία έχει δηλώσει κατηγορηματικά ότι δεν θα τερματίσει τον πόλεμο αν δεν καταστραφεί η Χαμάς στη Γάζα.

Κάθε εκεχειρία που θα άφηνε την οργάνωση στην εξουσία ή θα της επέτρεπε να ανασυνταχθεί θεωρείται μη αποδεκτή, ενώ η Χαμάς έχει αρνηθεί να απελευθερώσει όλους τους υπόλοιπους ομήρους αν δεν τερματιστεί ο πόλεμος και δεν αποχωρήσουν οι ισραηλινές δυνάμεις.

Οι ισραηλινοί αξιωματούχοι επικεντρώνονται σε προσωρινές εκεχειρίες για την επιστροφή μερικών ομήρων, σημειώνουν οι NYT.

Παρά τις προσπάθειες των ΗΠΑ, του Κατάρ και της Αιγύπτου, για εκεχειρία και προσωρινή απελευθέρωση κάποιων ομήρων, οι συνομιλίες έχουν βρεθεί σε αδιέξοδο τις τελευταίες εβδομάδες. Οι προηγούμενες μερικές συμφωνίες είχαν ως αποτέλεσμα την απελευθέρωση κάποιων ομήρων και σταμάτησαν προσωρινά τις εχθροπραξίες, αλλά δεν τερμάτισαν τελικά τον πόλεμο.

Την προηγούμενη εβδομάδα, η Χαμάς δήλωσε ότι συμφώνησε με μια πρόταση εκεχειρίας που παρουσίασαν οι μεσολαβητές από Κατάρ και Αίγυπτο.

Η συμφωνία αυτή δεν θα εγγυάτο το τέλος του πολέμου, αλλά θα σταματούσε για 60 ημέρες τις μάχες, κατά τις οποίες η Χαμάς θα απελευθέρωνε περίπου 10 ζωντανούς ομήρους και θα παρέδιδε τα σώματα 18 άλλων.

Από τη στιγμή που η Χαμάς ανακοίνωση ότι αποδέχθηκε τη συμφωνία, η ισραηλινή κυβέρνηση δεν έχει ακόμη απαντήσει δημοσίως.

Κατά τη διάρκεια αυτής της εκεχειρίας, Ισραήλ και Χαμάς θα προσπαθούσαν ξανά να διαπραγματευτούν τους όρους για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Ο Ισραηλινός πρέσβης στις ΗΠΑ, Γέσιελ Λάιτερ, δήλωσε σε τηλεοπτική συνέντευξη ότι το Ισραήλ εξετάζει ακόμη «ποιες είναι οι δυνατότητες» για μια συμφωνία εκεχειρίας με τη Χαμάς, αλλά δεν θα τερματίσει τον πόλεμο μέχρι η Χαμάς να παραδοθεί ή να καταστραφεί.

Η ισραηλινή κυβέρνηση έχει απορρίψει δημόσια προτάσεις για «μερική συμφωνία», λέγοντας ότι θα δεχθεί μόνο μια «πλήρη συμφωνία», που θα περιλαμβάνει την απελευθέρωση όλων των ομήρων.

Όπως τονίζουν οι Times of Israel, ο συντηρητικός εταίρος του Νετανιάχου, υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν Γκιβρ, απέρριψε την πρόταση για εκεχειρία και ζήτησε να «καταστραφεί πλήρως η Χαμάς» στη Γάζα.

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος των IDF απορρίπτει «ψευδείς φήμες» ότι δεν υπάρχει χώρος στο νότιο τμήμα της Γάζας για τους εκτοπισμένους, διαβεβαιώνοντας ότι οι προετοιμασίες για καταφύγια και υποδομές είναι σε πλήρη εξέλιξη.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, η Ισραηλινή κυβέρνηση προετοιμάζεται για πλήρη κατάληψη της Πόλης της Γάζας, την ίδια ώρα που οι διαπραγματεύσεις με μεσολαβητές από Κατάρ και Αίγυπτο παραμένουν σε αδιέξοδο, με στόχο μια συνολική συμφωνία που θα θέσει τέλος στη σύγκρουση.