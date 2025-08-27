Σαμσουνσπόρ: Η UEFA έβαλε «STOP» σε πανό των Τούρκων οπαδών για τον Κεμάλ Ατατούρκ στην ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό

Οι φίλοι της Σαμσουνσπόρ ετοιμάζονται να γεμίσουν το γήπεδο «19 Μαΐου» και να δημιουργήσουν καυτή ατμόσφαιρα στη ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό για τα playoffs του Europa League. Οι οργανωμένοι έχουν ήδη φτιάξει ένα γιγάντιο πανό 50 μέτρων στα χρώματα της ομάδας, ενώ ετοίμασαν και δεύτερο, το οποίο όμως απορρίφθηκε από την UEFA.

Η Σαμσουνσπόρ έχει ως έμβλημα τον Κεμάλ Ατατούρκ και οι φίλαθλοι της ήθελαν να σηκώσουν πανό που απεικόνιζε το βλέμμα του ιδρυτή του τουρκικού κράτους, το ίδιο που υπάρχει και στη μπλε εμφάνιση της ομάδας. Την φανέλα αυτή η Σαμσουνσπόρ δεν τη φόρεσε στο ΟΑΚΑ, όμως οι οπαδοί της θέλησαν να τον προβάλουν μέσω πανό στο αυριανό ματς.

Ωστόσο, η UEFA έβαλε «στοπ». Όπως μετέδωσαν τα τουρκικά μέσα, επικαλούμενα τον παράγοντα της Σαμσουνσπόρ Ζαφέρ Κόσε, «το πανό που απεικονίζει τα μάτια του μεγάλου ηγέτη Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ δεν έγινε αποδεκτό από τους υπεύθυνους της UEFA και της Διεύθυνσης Ασφάλειας του Σταδίου της Σαμψούντας».

Ο ίδιος ανέφερε με ανάρτησή του στο Χ: «Το πανό που ετοίμασαν οι οργανωμένοι για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό, δεν εγκρίθηκε από τις αρχές, επειδή περιείχε την εικόνα που φαίνεται στο συνημμένο! Ετοιμάζουν τώρα νέο πανό. Αναρωτιέται κανείς… σε ποιους άραγε έγιναν βάρος ένα ζευγάρι γαλάζια μάτια;».