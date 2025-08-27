Θεσσαλονίκη: Στο αυτόφωρο ένας 40χρονος Δανός έπειτα από καταγγελία ότι κακοποίησε τον σκύλο του

Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό αστυνομία ΕΛΑΣ

Τον μεγαλόσωμο σκύλο του κατηγορείται ότι κακοποίησε 40χρονος Δανός που παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης. Η υπόθεση αναβλήθηκε τελικά για να προσκομιστεί στο δικαστήριο η κτηνιατρική πραγματογνωμοσύνη.

Ο αλλοδαπός βρέθηκε στο εδώλιο του δικαστηρίου κατόπιν καταγγελίας που έκανε γυναίκα. Σύμφωνα με την ίδια, το περιστατικό συνέβη προ 10ημέρου εντός των εγκαταστάσεων οργανωμένου κάμπινγκ στην περιοχή της Ασπροβάλτας, στη Θεσσαλονίκη.

Όπως κατέθεσε η καταγγέλλουσα, περνώντας με το ανήλικο παιδί της και το σκυλάκι της έξω από το σκηνή του 40χρονου άκουσε το μεγαλόσωμο σκυλί να γαβγίζει. «Ήταν δεμένο και μόλις μας είδε γάβγισε. Κάποια στιγμή είδα τον κατηγορούμενο να πετάγεται έξω από τη σκηνή σαν “σούπερ ήρωας” και ξεκίνησε να χτυπάει το ζώο δυνατά με κλωτσιές, μπουνιές και αγκωνιές», ανέφερε, μεταξύ άλλων, στο δικαστήριο.

Από την πλευρά του, ο 40χρονος Δανός που διώκεται για κακοποίηση ζώου συντροφιάς αρνήθηκε την πράξη, υποστηρίζοντας ότι αγαπάει το σκύλο του και ποτέ δεν τον έχει χτυπήσει. «Επειδή είναι μεγαλόσωμο ζώο θέλει σωστή διαχείριση. Συμπτωματικά ήταν δεμένο και το κράτησα από τον λαιμό για να το απελευθερώσω», απολογήθηκε.

Το δικαστήριο αποφάσισε να αναβάλει για «κρείσσονες αποδείξεις», προκειμένου να εξεταστεί το ζώο από κτηνίατρο και να προσκομιστεί η πραγματογνωμοσύνη, ώστε να διαμορφώσει πλήρη δικανική κρίση ως προς την καταγγελλόμενη πράξη. O 40χρονος αφέθηκε ελεύθερος.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΦ: Απαγόρευση κυκλοφορίας καλλυντικού προϊόντος

Τι έδειξαν οι έλεγχοι του ΕΟΔΥ στον «Άγιο Σάββα» μετά από περιστατικό ασπεργίλλωσης

ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για τα vouchers βιβλίων

Προσωπικός Αριθμός: Παράταση για την έκδοσή του – Η νέα καταληκτική ημερομηνία

Πώς να αξιοποιήσετε το Apple CarPlay – Αυτά είναι τα 5 καλύτερα tips και κόλπα

Η σκοτεινή ύλη θα μπορούσε να δημιουργεί μαύρες τρύπες που καταβροχθίζουν εξωπλανήτες από το εσωτερικό τους
περισσότερα
17:11 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

Kαμίνια: Δραματική διάσωση 5χρονου που ήταν ολομόναχος σε μπαλκόνι – ΒΙΝΤΕΟ

Συγκλονιστικές εικόνες εκτυλίχθηκαν στα Καμίνια, όταν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης διέσωσαν έ...
16:25 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

Αυτοκίνητο πήγαινε ανάποδα στον δρόμο Κοζάνης-Πτολεμαϊδας – Τι είπε η οδηγός που συνελήφθη – Δείτε βίντεο

Νέο επικίνδυνο περιστατικό με οδηγό που οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα. Αυτήν την φορά στην Κοζάν...
16:06 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

Λέρος: Συναγερμός για εισροή υδάτων σε ιστιοφόρο με 2 επιβαίνοντες

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης στη Λέρο, έπειτα από κλήση που δέχθηκε το Λιμενικό ...
15:36 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

Μόνιμη «πληγή» η έλλειψη γιατρού στην Ψέριμο – «Έμοιαζε σαν όνειρο να ανοίξει το δημοτικό σχολείο, αλλά σκεφτόμαστε να φύγουμε»

Τα σχολεία στα μικρά νησιά της Ελλάδας, αποτελούν ελπίδα τους δύσκολους μήνες του χειμώνα, ότα...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο