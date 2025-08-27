Μινεσότα: Πυροβολισμοί σε καθολική εκκλησία – Τουλάχιστον 20 τραυματίες, αναφορές για νεκρούς

Ένα συγκλονιστικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στη Μινεάπολη, στη Μινεσότα των ΗΠΑ, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ σε καθολική εκκλησία προκαλώντας πολλούς τραυματισμούς και θανάτους, ενώ οι αρχές προσπαθούν να ελέγξουν την κατάσταση.

Σύμφωνα με αξιωματικούς που βρίσκονται στο σημείο, «τουλάχιστον 20 άτομα έχουν δεχθεί πυροβολισμούς, περιλαμβανομένων αρκετών που σκοτώθηκαν».


Το περιστατικό ξεκίνησε περίπου στις 8:30 π.μ. τοπική ώρα, όταν κλήθηκαν οι αρχές για την παρουσία ενός ένοπλου δράστη στην εκκλησία Annunciation, η οποία φιλοξενεί και ένα καθολικό σχολείο για παιδιά κάτω των 8 ετών.

Πηγή: Χ

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, υπάρχουν πολλοί τραυματίες και νεκροί.

Ο δράστης φέρεται να ήταν οπλισμένος με τουφέκι, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί αν στόχος του ήταν η καθημερινή λειτουργία στην εκκλησία ή το σχολείο.


Όπως δήλωσαν μάρτυρες και τοπικοί αξιωματούχοι, «η αστυνομία και οι άλλες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανταποκρίνονται σε ένα ενεργό περιστατικό με πολλούς τραυματίες».

Κλήθηκε μεγάλος αριθμός υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, ενώ οι αξιωματικοί εργάζονται για να ασφαλίσουν το σημείο.


Η κατάσταση του υπόπτου παραμένει ασαφής.

16:49 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

