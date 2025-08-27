Βίντεο-σοκ: Συνετρίβη F-35 στην Αλάσκα – Ο πιλότος προσπαθούσε επί 50 λεπτά να επιδιορθώσει την βλάβη

Ένας πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ διέφυγε τον θάνατο την τελευταία στιγμή, εγκαταλείποντας το αεροπλάνο του, ένα F-35, το σύστημα προσγείωσης του οποίου δεν λειτούργησε, παρά τις επίμονες προσπάθειες του, που διήρκεσαν σχεδόν 50 λεπτά.

Το ατύχημα έγινε τον Ιανουάριο, αλλά η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ έδωσε τώρα στην δημοσιότητα τα πλάνα από το ατύχημα, γιατί τώρα ολοκληρώθηκε η έρευνα για τα αίτια της συντριβής, η οποία σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής αποστολής, στην αεροπορική βάση Eielson, στην Αλάσκα.

Ο πιλότος ανέφερε “δυσλειτουργία κατά τη διάρκεια της πτήσης”, αλλά κατάφερε να εκτιναχθεί, σύμφωνα με τον συνταγματάρχη Πολ Τάουνσεντ, διοικητή της 354ης Πτέρυγας Μαχητικών. Το αεροσκάφος κατέπεσε κατά τη φάση της προσγείωσης της πτήσης, δήλωσε ο Τάουνσεντ σε συνέντευξη Τύπου, στις 29 Ιανουαρίου, μία ημέρα μετά το ατύχημα.

USAF released yesterday the report on the January 28th F-35 crash in Alaska (US), pointing to ice contamination affecting the aircraft´s sensors, causing an irrecoverable loss of control. Pilot ejected safely from the occurrence. More info on the comments ⬇️ pic.twitter.com/4heXXZyjKT — Air Safety #OTD by Francisco Cunha (@OnDisasters) August 26, 2025



Ο πιλότος κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κατά την πτήση, πριν από τη συντριβή, και αναφέρθηκε ότι είναι σε σταθερή κατάσταση μετά τη μεταφορά του σε ιατρικές εγκαταστάσεις, δήλωσε ο Τάουνσεντ.

“Ο πιλότος είναι ασφαλής και έχει μεταφερθεί στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο Bassett για περαιτέρω αξιολόγηση”, πρόσθεσε. “Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η Πολεμική Αεροπορία των Ηνωμένων Πολιτειών θα διεξάγει ενδελεχή έρευνα με την ελπίδα να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανότητες να μην ξανασυμβούν τέτοια περιστατικά”.

Η αεροπορική βάση Eielson, που βρίσκεται περίπου 25 μίλια νότια του Fairbanks, χρησιμεύει ως επιχειρησιακός κόμβος για πάνω από πενήντα από αυτά τα αεροσκάφη πέμπτης γενιάς. Το δραματικό περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο και συνέβη καθώς το αεροπλάνο πλησίαζε προς την προσγείωση.

Τα πλάνα, που φέρεται να έχουν τραβηχτεί από τη γραμμή πτήσης της βάσης κοντά στο Fairbanks, δείχνουν το αεροσκάφος κατασκευής Lockheed Martin να περιστρέφεται σε στενούς κύκλους με το σύστημα προσγείωσης εκτεταμένο, καθώς έπεφτε σχεδόν κάθετα προς το έδαφος, μέχρι που συνετρίβη πυροδοτώντας ένα τεράστιο σύννεφο φλόγας. Στην καταγραφή διακρίνεται ένα ανοιχτό αλεξίπτωτο, που είναι ο πιλότος που κατάφερε να εκτιναχθεί.

Το F-35, ο ακρογωνιαίος λίθος του στόλου του αμερικανικού στρατού, επαινείται για την προηγμένη τεχνολογία stealth και τις πολεμικές του ικανότητες. με τέτοια αεροσκάφη είναι εφοδιασμένη η Πολεμική Αεροπορία, το Ναυτικό και το Σώμα Πεζοναυτών, ανέφερε το CNN.

Τον Μάιο, ένα μαχητικό αεροσκάφος F-35 καθ’ οδόν από το Τέξας προς την αεροπορική βάση Edwards στην Καλιφόρνια συνετρίβη λίγο μετά τη στάση ανεφοδιασμού στο Νέο Μεξικό, ανέφερε το Associated Press. Ο πιλότος υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για περίθαλψη.

Σε ένα ξεχωριστό περιστατικό τον Οκτώβριο, μια έρευνα του Σώματος Πεζοναυτών διαπίστωσε ότι ένας πιλότος εκτινάχθηκε από ένα F-35 όταν δεν χρειαζόταν, αφήνοντας το αεροσκάφος να πετάξει αυτόνομα για 11 λεπτά πριν συντριβεί σε μια απομακρυσμένη περιοχή της Νότιας Καρολίνας, σύμφωνα με το AP.

JUST IN: F-35 fighter jet crashes at Eielson Air Force Base in Alaska. The pilot survived pic.twitter.com/zEuPNY8jqk — BNO News (@BNONews) January 29, 2025

Τα νεότερα στοιχεία

Ο πιλότος του F-35 πέρασε 50 λεπτά σε μια εναέρια τηλεδιάσκεψη με μηχανικούς της Lockheed Martin προσπαθώντας να λύσει ένα πρόβλημα με το μαχητικό του πριν εκτιναχθεί και το αεροπλάνο πέσει στο έδαφος στην Αλάσκα, σύμφωνα με την έκθεση του ατυχήματος που δημοσιεύθηκε αυτή την εβδομάδα.

Η συντριβή της 28ης Ιανουαρίου στην αεροπορική βάση Eielson στο Fairbanks καταγράφηκε σε ένα βίντεο που δείχνει το αεροσκάφος να πέφτει κατευθείαν προς τα κάτω και να εκρήγνυται σε μια μπάλα φωτιάς. Ο πιλότος εκτινάχθηκε με ασφάλεια, έχοντας μόνο ελαφρούς τραυματισμούς, αλλά το μαχητικό αεροσκάφος αξίας 200 εκατομμυρίων δολαρίων καταστράφηκε.

Μια έρευνα της Πολεμικής Αεροπορίας απέδωσε τη συντριβή σε πάγο που είχε συγκεντρωθεί στις υδραυλικές γραμμές, στο ρύγχος και στα κύρια συστήματα προσγείωσης του F-35, που τα εμπόδισαν να αναπτυχθούν σωστά.

Σύμφωνα με την έκθεση, μετά την απογείωση ο πιλότος προσπάθησε να ανασύρει το σύστημα προσγείωσης, αλλά δεν το έκανε εντελώς. Όταν το κατέβασε ξανά, δεν κεντράριζε, κλειδώνοντας σε μια γωνία προς τα αριστερά. Οι προσπάθειες επιδιόρθωσης του συστήματος προσγείωσης έκαναν το μαχητικό αεροσκάφος «να νομίζει ότι βρισκόταν στο έδαφος», οδηγώντας τελικά στη συντριβή.