Ισπανία: Ο Σάντσεθ «αθωώνει» το Μαρόκο για τη μαζική είσοδο 70.000 μεταναστών στη Θέουτα – Τι αναφέρει έκθεση της αστυνομίας

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Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε ότι δεν υπάρχει «κανένα απολύτως» στοιχείο που να αποδεικνύει ότι το Μαρόκο σχεδίασε ή διευκόλυνε τη μαζική είσοδο περίπου 70.000 ανθρώπων στη Θέουτα στα τέλη Ιουλίου, παρά την αστυνομική έκθεση που φέρεται να καταλήγει σε διαφορετικά συμπεράσματα.

Μιλώντας την Πέμπτη στο ισπανικό κοινοβούλιο, ο Σάντσεθ υπερασπίστηκε εκ νέου το Ραμπάτ, μία ημέρα μετά τη μεγάλη διαδήλωση περίπου 50.000 ανθρώπων στη Μαδρίτη για τους χειρισμούς της κυβέρνησής του στη μεταναστευτική κρίση της Θέουτα.

🇪🇸 Spain has been rocked by mass protests and unrest over the migration crisis in Ceuta Around 50,000 people took to the streets of Madrid. Protests were also held in Barcelona, Valencia, Seville, and more than 200 other cities. Local residents are outraged by the policies of… pic.twitter.com/FnJfPHGEVV — NEXTA (@nexta_tv) September 3, 2026

Σύμφωνα με τον Guardian, η παρέμβαση του Ισπανού πρωθυπουργού έρχεται μετά τη δημοσιοποίηση έκθεσης της αστυνομίας, η οποία συντάχθηκε κατόπιν εντολής δικαστή και έχει αναπαραχθεί ευρέως από ισπανικά μέσα ενημέρωσης. Σε αυτή φέρεται να υποστηρίζεται ότι μαροκινές δυνάμεις στα σύνορα βοήθησαν ενεργά περίπου 70.000 ανθρώπους να περάσουν στη Θέουτα στα τέλη Ιουλίου.

Σάντσεθ: «Κανένα απολύτως στοιχείο»

«Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι κανένας θεσμός, ούτε η διπλωματική υπηρεσία, ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτε οποιοσδήποτε διεθνής οργανισμός, δεν έχει παράσχει στην ισπανική κυβέρνηση οποιοδήποτε ισχυρό στοιχείο ότι το Μαρόκο σχεδίασε ή πραγματοποίησε το περιστατικό. Κανένα απολύτως», δήλωσε ο Σάντσεθ στο κοινοβούλιο.

Ο πρωθυπουργός απέρριψε επίσης τους ισχυρισμούς ότι η κυβέρνησή του είχε προειδοποιηθεί εγκαίρως για τη μαζική είσοδο μεταναστών, υποστηρίζοντας ότι καμία από τις αναφορές που είχαν φτάσει στις Αρχές δεν προέβλεπε «την κλίμακα ή την πιθανότητα αυτού που τελικά συνέβη».

Ο Σάντσεθ έχει επανειλημμένα υπερασπιστεί το Μαρόκο κατά τη διάρκεια της κρίσης, επισημαίνοντας τη συνεργασία του Ραμπάτ για την επιστροφή της πλειονότητας των μεταναστών τις ημέρες που ακολούθησαν τη μαζική διέλευση.

Παραδέχθηκε ότι οι μαροκινές δυνάμεις επέτρεψαν διελεύσεις για 10 ώρες

Παρά την κατηγορηματική του θέση περί απουσίας αποδείξεων για οργανωμένη εμπλοκή του Ραμπάτ, ο Σάντσεθ παραδέχθηκε ότι οι μαροκινές δυνάμεις επέτρεψαν να πραγματοποιούνται διελεύσεις επί ένα κρίσιμο δεκάωρο στις 30 Ιουλίου.

Πολλοί από όσους πέρασαν τα σύνορα έχουν δηλώσει σε συνεντεύξεις τους ότι ενθαρρύνθηκαν ενεργά να το κάνουν. Οι μαροκινές Αρχές αρνούνται ότι διευκόλυναν τη μαζική διέλευση.

Παράλληλα, ο Σάντσεθ αποκάλυψε ότι η Ισπανία κάλεσε στις 21 Αυγούστου τον Μαροκινό πρέσβη για εξηγήσεις σχετικά με «απαράδεκτες δηλώσεις» δύο υπουργών για τη Θέουτα και τη Μελίγια. Τον περασμένο μήνα, ο υπουργός Δικαιοσύνης του Μαρόκου, Αμπντελατίφ Ουάχμπι, επανέλαβε δημοσίως τις διεκδικήσεις του Ραμπάτ για τις δύο πόλεις.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός δήλωσε ότι έχει αποκλείσει «προς το παρόν» την εμπλοκή της μαροκινής κυβέρνησης.

Σφοδρή επίθεση από PP και Vox

Η αντιπολίτευση εξαπέλυσε πυρά κατά του Σάντσεθ. Ο ηγέτης του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος, Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο, κάλεσε τον πρωθυπουργό να παραιτηθεί, κατηγορώντας τον για «ανικανότητα και συνενοχή».

Ακόμη πιο αιχμηρός ήταν ο επικεφαλής του ακροδεξιού Vox, Σαντιάγο Αμπασκάλ.

«Το Μαρόκο δεν χρειάζεται πρέσβη στην Ισπανία, εσύ είσαι ο πρέσβης του», είπε απευθυνόμενος στον Σάντσεθ.

Η αντιπαράθεση έρχεται μετά τη διαδήλωση περίπου 50.000 ανθρώπων στη Μαδρίτη το βράδυ της Τετάρτης, με επίκεντρο τους κυβερνητικούς χειρισμούς στην κρίση της Θέουτα.

Έως και 141 άνθρωποι εκτιμάται ότι έχασαν τη ζωή τους

Έως και 141 άνθρωποι εκτιμάται ότι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να φτάσουν στη Θέουτα στα τέλη Ιουλίου. Η πρωτοφανής εισροή προκάλεσε ανθρωπιστική και πολιτική κρίση στην Ισπανία, ενώ αναζωπύρωσε τις αντιπαραθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη μεταναστευτική πολιτική.

Περίπου το 90% όσων πέρασαν στη Θέουτα επέστρεψαν στο Μαρόκο μέσα σε 24 ώρες, ωστόσο εκτιμάται ότι αρκετές χιλιάδες παραμένουν στον ισπανικό θύλακα. Ανάμεσά τους βρίσκονται τουλάχιστον 500 ασυνόδευτοι ανήλικοι, ενώ αρκετοί άνθρωποι ζουν στους δρόμους ή σε αυτοσχέδια καταλύματα.

Έκκληση Σάντσεθ για ευρωπαϊκή αλληλεγγύη

Ο Ισπανός πρωθυπουργός κάλεσε την Πέμπτη τους Ευρωπαίους εταίρους να επιδείξουν αλληλεγγύη απέναντι στην κρίση. Χωρίς να κατονομάσει χώρες, έκανε μία αιχμηρή αναφορά που, σύμφωνα με τον Guardian, φάνηκε να απευθύνεται στην Ιταλία και τη Δανία, οι οποίες έχουν πρωτοστατήσει στη δημόσια κριτική κατά της Ισπανίας.

Ο Σάντσεθ υποστήριξε ότι η αρχή της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης πρέπει να εφαρμόζεται στη Θέουτα με τον ίδιο τρόπο που εφαρμόζεται στη Γροιλανδία και τη Λαμπεντούζα.

Απαντώντας παράλληλα στις εκκλήσεις του Vox για επιστροφή όσων παραμένουν στη Θέουτα στο Μαρόκο, υπενθύμισε ότι βάσει του ισπανικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου κάθε περίπτωση πρέπει να εξετάζεται ξεχωριστά.

«Δεν μπορείς απλώς να αρπάξεις κάποιον από το χέρι και να τον σύρεις στην άλλη πλευρά των συνόρων σαν να ήταν ένα σακί χώμα», είπε.

Η Άινα Βιδάλ, από την αριστερή συμμαχία Sumar, αναφέρθηκε ειδικά στους εκατοντάδες ανήλικους που βρίσκονται στη Θέουτα: «Είναι παιδιά, όχι εισβολείς, όχι στρατιώτες. Δεν ήρθαν κουβαλώντας βόμβες, έφτασαν φορώντας μπρατσάκια και κλαίγοντας».

🇪🇸 Overnight, Spanish riot police launched charges and shot pepper spray at the large crowds protesting against mass immigration and the invasion of Ceuta. Yet no pepper spray was used against the 80,000 illegal migrants when they stormed Ceuta. pic.twitter.com/p5DxJzK0rm — Visegrád 24 (@visegrad24) September 3, 2026

«Ακόμη και τείχος 100 μέτρων να χτίσουμε…»

Η ισπανική κυβέρνηση φαίνεται πιθανότερο να επενδύσει σε νέες εγκαταστάσεις στη Θέουτα για τη φιλοξενία όσων παραμένουν εκεί, αντί να τους μεταφέρει στην ηπειρωτική Ισπανία και να αντιμετωπίσει τις πολιτικές αντιδράσεις που θα μπορούσε να προκαλέσει μια τέτοια απόφαση.

Υπάρχουν, πάντως, ενδείξεις ότι ορισμένοι μετανάστες έχουν ήδη αρχίσει να επιστρέφουν στο Μαρόκο, αντιμέτωποι με την πείνα και την εχθρότητα μέρους του τοπικού πληθυσμού.

Ο Σάντσεθ επισήμανε ότι το κατά κεφαλήν εισόδημα στη Θέουτα είναι οκταπλάσιο από εκείνο του Μαρόκου, υποστηρίζοντας ότι το οικονομικό χάσμα καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την αποτροπή των μεταναστευτικών ροών.

«Ακόμη και αν χτίσουμε ένα τείχος ύψους 100 μέτρων, θα εξακολουθούν να υπάρχουν άνθρωποι έτοιμοι να πέσουν στη θάλασσα για να περάσουν απέναντι», δήλωσε.

«Δεν θα σταματήσουμε να εργαζόμαστε μέχρι η Θέουτα να βγει από αυτή τη δύσκολη κατάσταση ισχυρότερη, πιο ευημερούσα και περισσότερο ενσωματωμένη στην υπόλοιπη Ισπανία και την ΕΕ», κατέληξε.