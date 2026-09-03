Τουρκία: Έρευνα κατά του Αχμέτ Νταβούτογλου για «εξύβριση του προέδρου»

Η Εισαγγελία της Άγκυρας ξεκίνησε έρευνα σε βάρος του πρώην πρωθυπουργού και πρώην υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, Αχμέτ Νταβούτογλου, με αφορμή δηλώσεις του που περιλαμβάνονται σε βίντεο πριν από περίπου 4,5 χρόνια και αναπαράγεται τις τελευταίες ημέρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με την Εισαγγελία της Άγκυρας, στις δηλώσεις του Νταβούτογλου περιλαμβάνονται εκφράσεις που αξιολογούνται ως περιεχόμενες σε προσβολή κατά του προέδρου της Τουρκίας.

Στο βίντεο που προκάλεσε την εισαγγελική έρευνα, ο Νταβούτογλου αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην οικονομική διαχείριση της χώρας και κατηγορεί την κυβέρνηση για πλουτισμό συγγενών και συνεργατών, καθώς και για ευνοϊκή μεταχείριση εργολάβων. Ο Νταβούτογλου δηλώνει: «Δεν έφαγα ούτε μία μπουκιά παράνομου χρήματος. Είπα και σε εκείνους να μην τρώνε παράνομο χρήμα. Το έφαγαν! Πλούτισαν τους κύκλους τους, έκανε τον γαμπρό του υπουργό, πλούτισε τους συγγενείς του. Ξεπούλησε την Τουρκία σε πέντε εργολάβους. Και μου λες κι εσύ: “Εσύ είσαι ο δάσκαλος, σώπα”;».

Στη συνέχεια αναφέρει: «Κοίτα, αυτοί… αυτοί… αυτοί… αν σέβονταν το δίκαιο του λαού… Αν αυτοί σέβονταν το δίκαιο του λαού και δεν έτρωγαν την περιουσία των ορφανών, εγώ θα σεβόμουν κι εγώ το δίκαιό τους. Αλλά αυτοί καταπάτησαν το δίκαιο του λαού και εγώ τους είπα την αλήθεια και τη δικαιοσύνη!».

Η Εισαγγελία της Άγκυρας ανακοίνωσε ότι προχώρησε αυτεπάγγελτα σε εξέταση των επίμαχων δηλώσεων που αναπαράγονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στη συνέχεια αποφάσισε την έναρξη επίσημης έρευνας.

Στην ανακοίνωσή της αναφέρει: «Σε σχέση με αναρτήσεις που κυκλοφόρησαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και περιέχουν εκφράσεις που αξιολογείται ότι συνιστούν προσβολή κατά του προέδρου, η Εισαγγελία της Άγκυρας προχώρησε αυτεπάγγελτα σε εξέταση. Ως αποτέλεσμα της εξέτασης που πραγματοποιήθηκε, ξεκίνησε έρευνα σε βάρος του Αχμέτ Νταβούτογλου, πρώην προέδρου του Κόμματος του Μέλλοντος, στο πλαίσιο του αδικήματος της “προσβολής του προέδρου”, που προβλέπεται στο άρθρο 299, παράγραφος 1, του Τουρκικού Ποινικού Κώδικα. Η έρευνα συνεχίζεται ενδελεχώς, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας».

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ