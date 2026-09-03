Γαλλία: Πατέρας σκότωσε τα 2 παιδιά του και την πρώην πεθερά του έπειτα από διακοπές στην Ελλάδα και το βιντεοσκόπησε – «Ω όχι, μπαμπά»

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Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται η κοινή γνώμη στη Γαλλία, μετά την ανακάλυψη των πτωμάτων τεσσάρων μελών της ίδιας οικογένειας στην κωμόπολη Ζι ανατολικά της χώρας, με τις αρχές να ερευνούν μια πρωτοφανή οικογενειακή τραγωδία που στοίχισε τη ζωή σε δύο μικρά παιδιά, τον πατέρα τους και τη γιαγιά τους.

Τέσσερις νεκροί από πυροβολισμούς

Τα αψύχωτα σώματα τεσσάρων μελών της ίδιας οικογένειας, ανάμεσά τους δύο παιδιά, εντοπίστηκαν στην κωμόπολη Ζι, των 1.000 κατοίκων, το βράδυ της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου, όπως μετέδωσε το BFMTV, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες της εφημερίδας L’Est Républicain.

Η οικογένεια ζούσε σε ένα τροχόσπιτο σταθμευμένο στο οικόπεδο, δίπλα στο σπίτι που κατασκεύαζε. Στην ιδιοκτησία υπήρχαν μια υπέργεια πισίνα και μια κούνια, όπως διαπίστωσε δημοσιογράφος του AFP το πρωί της Πέμπτης.

Τα θύματα είναι δύο παιδιά, ηλικίας 6 και 10 ετών, ο 42χρονος πατέρας τους και η 74χρονη μητέρα της πρώην συντρόφου του.

Γύρω στις 20:00 (τοπική ώρα) το βράδυ, η αστυνομία έλαβε κλήση από οικείο πρόσωπο του 42χρονου.

Ο 42χρονος είχε τηλεφωνήσει λίγο νωρίτερα στο συγκεκριμένο άτομο, ομολογώντας ότι είχε σκοτώσει τα δύο του παιδιά και τη μητέρα της πρώην συντρόφου του, με την οποία είχε χωρίσει πρόσφατα.

Ο άνδρας ανέφερε επίσης ότι σκόπευε να αυτοκτονήσει.

«Επρόκειτο για ένα ζευγάρι σε διαδικασία διαζυγίου που έχτιζε ένα σπίτι», ανέφερε μια πηγή στη L’Est Républicain, προσθέτοντας ότι ο πατέρας ανήκε στην κοινότητα των Ρομά.

Φτάνοντας στο σημείο, οι αστυνομικοί ανακάλυψαν τα άψυχα σώματα των δύο παιδιών μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Στο τροχόσπιτο, εντόπισαν τη σορό του άνδρα και της 74χρονης πρώην πεθεράς του.

Όλοι τους είχαν σκοτωθεί από πυροβόλο όπλο.

«Αυτό σου αξίζει» — Το βίντεο της φρίκης

Σύμφωνα με έναν άνδρα που συνάντησε το Γαλλικό Πρακτορείο κοντά στο σημείο της τραγωδίας και συστήθηκε ως ξάδελφος του δράστη, ο πατέρας διέπραξε το έγκλημα την ώρα που η πεθερά του είχε πάει να παραλάβει τα παιδιά.

«Βιντεοσκόπησε τη σκηνή και την έστειλε στη γυναίκα του, λέγοντάς της: “αυτό σου αξίζει”, πριν προωθήσει τις εικόνες στα αδέλφια του», δήλωσε ο ξάδελφος του 42χρονου, ο οποίος μίλησε υπό το καθεστώς της ανωνυμίας.

Ο ίδιος ανέφερε επιπλέον ότι η σύντροφός του ήθελε να τον εγκαταλείψει αφότου εκείνος της είχε φανεί άπιστος πριν από αρκετούς μήνες.

Παρότι φαινόταν να έχουν συμφιλιωθεί, κάνοντας μάλιστα μαζί διακοπές στην Ελλάδα αυτό το καλοκαίρι, την Τετάρτη η γυναίκα ζήτησε από τη μητέρα της να παραλάβει τα παιδιά, λέγοντάς της: «Δεν θέλω να επιστρέψω».

Η δραματική κραυγή ενός παιδιού

Οι γείτονες παρακολουθούσαν ανήμποροι τις δραματικές στιγμές που εξελίσσονταν, αδυνατώντας να καταλάβουν τι συνέβαινε.

Η Ρεζίν, γείτονας της οικογένειας, δήλωσε στο BFMTV: «Ακούστηκε ένας πυροβολισμός μία φορά. Νόμιζα ότι ήταν απλώς ένα πατζούρι που χτυπούσε. Πήγα να κοιτάξω. Δεν είχε αέρα. Μετά ακούστηκε ένας δεύτερος πυροβολισμός, πολύ υπόκωφος. Ο γείτονάς μου με κάλεσε και με ρώτησε αν άκουσα κάτι. Του είπα ναι. Ήρθε από εδώ. Αρχίσαμε να βλέπουμε την αστυνομία και το ασθενοφόρο».

«Όταν ακούσαμε αυτόν τον πυροβολισμό, ακούσαμε ένα παιδί να φωνάζει “ω όχι, μπαμπά”», πρόσθεσε η ίδια.

«Αυτό που συνέβη είναι φρικτό. Άκουσα πυροβολισμούς», ανέφερε μια γειτόνισσα στη L’Est Républicain. Η ίδια δήλωσε ότι είχε δει «τον μεγαλύτερο γιο να κατεβάζει τα σκουπίδια με το πατίνι του» μόλις «30 λεπτά πριν από το περιστατικό».

«Βαθιά θλίψη» στην τοπική κοινωνία

Ο δήμαρχος της κωμόπολης, Αλεξάντρ Λακρουά, μετέβη στο σημείο το ίδιο βράδυ. Σε δήλωσή του που δημοσιεύθηκε το πρωί της Πέμπτης, εξέφρασε τα «πιο ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους οικείους και όλους όσοι βρίσκονται αντιμέτωποι σήμερα με αυτή την τρομερή τραγωδία και, αύριο, με αυτή την επώδυνη απώλεια».

Παράλληλα, κάλεσε «όλους να επιδείξουν συγκράτηση, αξιοπρέπεια και σεβασμό προς τις οικογένειες και να μην διασπείρουν πληροφορίες ή φήμες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί από τις δικαστικές αρχές».

Ο δήμος αποφάσισε επίσης να ακυρώσει τις εορταστικές εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί για αυτό το Σαββατοκύριακο.

Ο 42χρονος πατέρας εργαζόταν στον κατασκευαστικό τομέα, σύμφωνα με έναν από τους γείτονές του, ο οποίος ανέφερε ότι άκουσε «δύο πυροβολισμούς».

Μπροστά από το δημαρχείο της κωμόπολης, μια γυναίκα με το όνομα Λιλιάν σκιαγράφησε το προφίλ του 42χρονου δράστη, σημειώνοντας ότι «δεν δημιουργούσε προβλήματα – έχτιζε το σπίτι του, εργαζόταν».

«Ήταν ήρεμος, αθλητικός», δήλωσε επίσης. «Ο μεγαλύτερος γιος του ήταν συμπαθητικός, μπορώ ακόμα να τον φανταστώ, το παιδί, μπορώ ακόμα να τον δω με το πατίνι του, είναι φρικτό», πρόσθεσε.

«Τα παιδιά που τον γνώριζαν δεν μπορούν να πιστέψουν ότι είναι νεκρός, έχουν υποστεί σοκ».