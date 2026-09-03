Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Ξάνθη – Σηκώθηκαν και 4 εναέρια μέσα

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Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (3/9) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πετροχώρι, στην Ξάνθη.

Στο έργο της κατάσβεσης της πυρκαγιάς συμμετέχουν 18 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 7ης ΕΜΟΔΕ, 3 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου του στρατού.