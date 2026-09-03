Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Ξάνθη – Σηκώθηκαν και 4 εναέρια μέσα

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (3/9) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πετροχώρι, στην Ξάνθη.
Στο έργο της κατάσβεσης της πυρκαγιάς συμμετέχουν 18 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 7ης ΕΜΟΔΕ, 3 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου του στρατού.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πετροχώρι Ξάνθης. Κινητοποιήθηκαν 18 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 7ης ΕΜΟΔΕ, 3 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Ε.Σ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 3, 2026