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Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Ξάνθη – Σηκώθηκαν και 4 εναέρια μέσα

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Ξάνθη – Σηκώθηκαν και 4 εναέρια μέσα

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (3/9) στην περιοχή Πετροχώρι της Ξάνθης. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου, τρία οχήματα, καθώς και τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

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Φωτιά, Πυροσβεστική, Ελικόπτερο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (3/9) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πετροχώρι, στην Ξάνθη.
  • Στο έργο της κατάσβεσης της πυρκαγιάς συμμετέχουν 18 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 7ης ΕΜΟΔΕ και 3 οχήματα.
  • Από αέρος επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (3/9) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πετροχώρι, στην Ξάνθη.

Στο έργο της κατάσβεσης της πυρκαγιάς συμμετέχουν 18 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 7ης ΕΜΟΔΕ, 3 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου του στρατού.

 

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