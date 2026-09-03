LIVE UPDATE
Φωτιά στον Αχινό Στυλίδας – Επιχειρούν και 4 εναέρια μέσα

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στα Βορίζια: Συνελήφθη 60χρονος για μίνι οπλοστάσιο με καλάσνικοφ και 869 φυσίγγια

Κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης στα Βορίζια Ηρακλείου, συνελήφθη ένας 60χρονος για κατοχή μίνι οπλοστασίου, το οποίο περιελάμβανε καλάσνικοφ, περίστροφο, κυνηγετικό όπλο και 869 φυσίγγια. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνεχούς παρουσίας της ΕΛΑΣ στο χωριό μετά το μακελειό του περασμένου Νοεμβρίου.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

όπλα Βορίζια
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μίνι οπλοστάσιο εντόπισαν οι αστυνομικοί στο σπίτι ενός 60χρονου στα Βορίζια Ηρακλείου, κατά τη διάρκεια επιχείρησης. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του σχεδίου για συνεχή παρουσία της ΕΛΑΣ στο χωριό.
  • Στην κατοχή του 60χρονου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ένα πολεμικό τυφέκιο τύπου Καλάσνικοφ, ένα περίστροφο, ένα κυνηγετικό όπλο και 869 πλήρη φυσίγγια διαφόρων τύπων.
  • Ο 60χρονος συνελήφθη και κατηγορείται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Μίνι οπλοστάσιο εντόπισαν οι αστυνομικοί στο σπίτι ενός 60χρονου στα Βορίζια, στο Ηράκλειο Κρήτης, κατά τη διάρκεια επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης (02/09) στο πλαίσιο του σχεδίου για συνεχή παρουσία της ΕΛΑΣ, στο χωριό, μετά το μακελειό του περασμένου Νοεμβρίου.

Αξιοποιώντας κατάλληλες πληροφορίες, οι αστυνομικοί της Υπηρεσίας οργάνωσαν και πραγματοποίησαν συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, εντοπίζοντας στην κατοχή του 60χρονου, μεταξύ άλλων, ένα καλάσνικοφ, ένα περίστροφο, ένα κυνηγετικό όπλο και δεκάδες φυσίγγια.

Συγκεκριμένα, κατά την επιχείρηση που πραγματοποίησαν αστυνομικοί του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσσαράς, στα Βαρίζια του δήμου Φαιστού, στο πλαίσιο των δράσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου για την αντιμετώπιση της παράνομης οπλοκατοχής και οπλοχρησίας, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν στο σπίτι του:

  • ένα πολεμικό τυφέκιο τύπου Καλάσνικοφ,
  • ένα περίστροφο,
  • ένα κυνηγετικό όπλο,
  • δύο γεμιστήρες,
  • 869 πλήρη φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων,
  • μία θήκη περιστρόφου,
  • τέσσερις αορτήρες.

Ο 60χρονος συνελήφθη και κατηγορείται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Η προανάκριση για την υπόθεση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ