Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στα Βορίζια: Συνελήφθη 60χρονος για μίνι οπλοστάσιο με καλάσνικοφ και 869 φυσίγγια

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Μίνι οπλοστάσιο εντόπισαν οι αστυνομικοί στο σπίτι ενός 60χρονου στα Βορίζια, στο Ηράκλειο Κρήτης, κατά τη διάρκεια επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης (02/09) στο πλαίσιο του σχεδίου για συνεχή παρουσία της ΕΛΑΣ, στο χωριό, μετά το μακελειό του περασμένου Νοεμβρίου.

Αξιοποιώντας κατάλληλες πληροφορίες, οι αστυνομικοί της Υπηρεσίας οργάνωσαν και πραγματοποίησαν συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, εντοπίζοντας στην κατοχή του 60χρονου, μεταξύ άλλων, ένα καλάσνικοφ, ένα περίστροφο, ένα κυνηγετικό όπλο και δεκάδες φυσίγγια.

Συγκεκριμένα, κατά την επιχείρηση που πραγματοποίησαν αστυνομικοί του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσσαράς, στα Βαρίζια του δήμου Φαιστού, στο πλαίσιο των δράσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου για την αντιμετώπιση της παράνομης οπλοκατοχής και οπλοχρησίας, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν στο σπίτι του:

ένα πολεμικό τυφέκιο τύπου Καλάσνικοφ,

ένα περίστροφο,

ένα κυνηγετικό όπλο,

δύο γεμιστήρες,

869 πλήρη φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων,

μία θήκη περιστρόφου,

τέσσερις αορτήρες.

Ο 60χρονος συνελήφθη και κατηγορείται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Η προανάκριση για την υπόθεση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.