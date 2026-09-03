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Φωτιά στον Αχινό Στυλίδας – Επιχειρούν και 4 εναέρια μέσα

Φωτιά στον Αχινό Στυλίδας – Επιχειρούν και 4 εναέρια μέσα

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 3 Σεπτεμβρίου σε αγροτική έκταση στον Αχινό Στυλίδας, κινητοποιώντας άμεσα 20 πυροσβέστες με 9 οχήματα και 4 εναέρια μέσα. Ο Δήμος Στυλίδας συνδράμει με υδροφόρες, ενώ το ΕΣΚΕΔΙΚ παρακολουθεί την κατάσταση με drones και το Ανακριτικό Κλιμάκιο διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 3 Σεπτεμβρίου σε αγροτική έκταση στον Αχινό Στυλίδας.
  • Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
  • Το ΕΣΚΕΔΙΚ λάμβανε συνεχή εικόνα από drone, ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο διερεύνησε τα αίτια. Η περιοχή ήταν σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα το μεσημέρι (3/9) σε αγροτική έκταση στον Αχινό Στυλίδας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 13:45.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Στυλίδας, προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας, ενώ για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας.

Σημειώνεται ότι η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

 

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