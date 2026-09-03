Πετρέλαιο: Η έκρυθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή… ανεβάζει την τιμή του brent – Ξεπερνά τα 97 δολάρια το βαρέλι

“Τσιμπάει” και άλλο η διεθνής τιμή του αργού πετρελαίου (brent) καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται η έκρυθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή και το βλέμμα των επενδυτών είναι στραμμένο σε αυτό.

‘Οπως μεταδίδει το investing.com, σήμερα στις 1.40 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας η τιμή του brent κατέγραψε αύξηση της τάξεως του 1,78% και ανήλθε στα 97,33 δολάρια το βαρέλι. Η συγκεκριμένη τιμή βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα σε διάστημα ενός μήνα.

Αξίζει να σημειωθεί πως, σήμερα στο άνοιγμα της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, η τιμή του αργού ήταν στα 95,24 δολάρια το βαρέλι και χθες έκλεισε στα 95 ,63 δολάρια το βαρέλι. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ιστοσελίδας το υψηλό της ημέρας για το brent είναι 97,47 δολάρια το βαρέλι και το χαμηλό στα 94,02 δολάρια το βαρέλι.

Ωστόσο, νωρίτερα, η ιστοσελίδα του Reuters.com ανέφερε πως οι τιμές στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού τύπου Brent ήταν μειωμένες κατά 0,6% και ανέρχονταν στα 95,07 δολάρια το βαρέλι και στα συμβόλαια για το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) διαμορφώνονταν στα 90,51 δολάρια καταγράφοντας μια πτώση 0,6% .

Σημειώνεται δε πως την Τετάρτη, 6 πλοία που μετέφεραν εμπορεύματα πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ .

Ο αριθμός αυτός ήταν μειωμένος σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα, καθώς ήταν 11 αλλά και σαφώς χαμηλότερος από τον μέσο όρο των περίπου 13 πλοίων του 10ημέρου, όπως έδειξαν τα προκαταρκτικά ναυτιλιακά στοιχεία της Ναυτιλίας που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Στο μεταξύ, το Ιράν πρόσθεσε και άλλα πλοία στη λίστα των σκαφών που θεωρεί ότι δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες. Και μάλιστα οι ιδιοκτήτες αυτών, όμως κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με την επιβολή προστίμων, με κατασχέσεις ή με κρατήσεις εάν επιχειρήσουν να πλεύσουν μέσω του Στενού Ορμούζ.

Παράλληλα, το Ιράκ αύξησε τις εξαγωγές πετρελαίου του στα περίπου 2,34 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως τον Αύγουστο, από περίπου 1,35 εκατομμύρια βαρέλια που ήταν τον Ιούλιο —όπως δήλωσαν την Τετάρτη δύο Ιρακινοί αξιωματούχοι του ενεργειακού τομέα. Ενώ αναμένεται αυξηθούν οι εξαγωγές και τον Σεπτέμβριο, καθώς οι σημαντικές εκπτώσεις και οι εγκρίσεις του Ιράν για τη διέλευση ιρακινών δεξαμενόπλοιων από το Στενό του Ορμούζ προσέλκυσαν αγοραστές.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τονιστεί πως επενδυτές έχουν αυξήσει το τελευταίο διάστημα στις ευρύτερες αγορές τα στοιχήματα ότι η Fed θα ανεβάσει στα μέσα του μήνα τα επιτόκια της,