e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται έως αύριο

Αύριο, 4 Σεπτεμβρίου ολοκληρώνεται το μπαράζ πληρωμών από την e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.
Ειδικότερα:
Από τον e-ΕΦΚΑ πληρώνονται:
- σήμερα 260.000 ευρώ σε 350 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ.
- αύριο 11.500.000 ευρώ σε 21.500 δικαιούχους για παροχές (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων).
- έως αύριο 17.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
- στις 3 Σεπτεμβρίου 8.500.000 ευρώ σε 5.500 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.
Η ΔΥΠΑ καταβάλλει:
- 28.000.000 ευρώ για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα σε 46.000 δικαιούχους.
- 2.000.000 ευρώ για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας σε 17.000 μητέρες
- 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης