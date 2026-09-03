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e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται έως αύριο

Αύριο,4 Σεπτεμβρίου ολοκληρώνεται το μπαράζ πληρωμών από την e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.

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ΔΥΠΑ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αύριο, 4 Σεπτεμβρίου, ολοκληρώνεται το μπαράζ πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.
  • Ο e-ΕΦΚΑ καταβάλλει συνολικά πάνω από 37 εκατ. ευρώ σε χιλιάδες δικαιούχους για εξωιδρυματικά επιδόματα, παροχές μητρότητας, έξοδα κηδείας, επιδόματα ασθενείας και εφάπαξ.
  • Η ΔΥΠΑ καταβάλλει 28 εκατ. ευρώ για επιδόματα ανεργίας σε 46.000 δικαιούχους. Επιπλέον, διαθέτει 2 εκατ. ευρώ για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και 19 εκατ. ευρώ για επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Αύριο, 4 Σεπτεμβρίου ολοκληρώνεται το μπαράζ πληρωμών από την e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.

Ειδικότερα:

Από τον e-ΕΦΚΑ πληρώνονται:

  • σήμερα 260.000 ευρώ σε 350 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ.
  • αύριο 11.500.000 ευρώ σε 21.500 δικαιούχους για παροχές (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων).
  • έως αύριο 17.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
  • στις 3 Σεπτεμβρίου 8.500.000 ευρώ σε 5.500 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.

Η ΔΥΠΑ καταβάλλει:

  • 28.000.000 ευρώ για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα σε 46.000 δικαιούχους.
  • 2.000.000 ευρώ για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας σε 17.000 μητέρες
  • 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης

 

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