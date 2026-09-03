Το αύριο των Ενόπλων Δυνάμεων θα δουν από κοντά οι επισκέπτες στη ΔΕΘ – BINTEO

Η καρδιά της ελληνικής αμυντικής τεχνολογίας και η ψυχή του στρατεύματος χτυπούν φέτος δυνατά στη Θεσσαλονίκη. Οι Ένοπλες Δυνάμεις δίνουν δυναμικό «παρών» στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με ένα εντυπωσιακό Ενιαίο Διακλαδικό Περίπτερο, στέλνοντας ανοιχτή πρόσκληση σε μικρούς και μεγάλους με το σύνθημα «Έλα να μας γνωρίσεις», σε μια μοναδική εμπειρία.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Η φετινή παρουσία των Ενόπλων Δυνάμεων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν θυμίζει σε τίποτα τις τυπικές εκθέσεις του παρελθόντος. Το περίπτερο έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να προσφέρει στον επισκέπτη μια απόλυτα διαδραστική και βιωματική εμπειρία. Όσοι βρεθούν στον χώρο θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τεχνολογίες αιχμής που καθορίζουν πλέον το σύγχρονο πεδίο των επιχειρήσεων.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκονται τα μη επανδρωμένα συστήματα και οι προηγμένες τεχνολογίες anti-drone, που αποτελούν την αμυντική ασπίδα της χώρας στη νέα ψηφιακή εποχή. Παράλληλα, οι επισκέπτες μπορούν να μπουν στη θέση του πιλότου, του κυβερνήτη ή του αξιωματικού μάχης μέσα από προηγμένους εξομοιωτές μαχητικών αεροσκαφών, πολεμικών πλοίων και αρμάτων μάχης, ενώ οι εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας και τα ρομποτικά συστήματα καθηλώνουν το κοινό.

Δυναμική είναι η παρουσία των στελεχών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της αποτροπής και της προσφοράς. Η Διοίκηση Ειδικού Πολέμου παρουσιάζει εξειδικευμένα μέσα και υλικά Ειδικών Επιχειρήσεων, προσφέροντας μια σπάνια ματιά στον τρόπο με τον οποίο εκπαιδεύονται και επιχειρούν οι επίλεκτοι των ελληνικών όπλων.

Παράλληλα, ιδιαίτερο βάρος δίνεται στον τομέα της αντιμετώπισης φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών, αναδεικνύοντας τον καταλυτικό ρόλο του στρατεύματος στην πολιτική προστασία. Η Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών δίνει το παρών με το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ», ένα πραγματικό στρατηγείο πεδίου. Την παράσταση όμως κλέβουν ο XAVI και ο XAVIER, τα δύο πανέξυπνα Μαλινουά που αποτελούν τους πρώτους στρατιωτικούς εκπαιδευμένους σκύλους από την ΕΜΑΚ για αποστολές Έρευνας και Διάσωσης σε αστικό και ορεινό περιβάλλον.

Διακλαδικότητα και συντονισμός

Στο Ενιαίο Διακλαδικό Περίπτερο αποτυπώνεται στην πράξη η πλήρης συνεργασία και ο συντονισμός των τριών Κλάδων. Το Γενικό Επιτελείο Στρατού, το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού και το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας προβάλλουν με τρόπο ενιαίο το επιχειρησιακό τους έργο, αποδεικνύοντας ότι η ισχύς των Ενόπλων Δυνάμεων βασίζεται στη διακλαδικότητα και τη συνεχή εξέλιξη.

Οι επισκέπτες δεν παρακολουθούν απλώς εκθέματα, αλλά έχουν τη δυνατότητα να συνομιλήσουν με το προσωπικό, να θέσουν ερωτήματα και να κατανοήσουν το εύρος των αποστολών που αναλαμβάνουν καθημερινά τα στελέχη, τόσο για την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας όσο και για τη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας σε κάθε δύσκολη στιγμή.

Ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια της φετινής παρουσίας είναι αυτό που απευθύνεται στους νέους και τις νέες που σκέφτονται το επαγγελματικό τους μέλλον. Η Διακλαδική Διοίκηση Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης μαζί με τις Στρατιωτικές Σχολές παρέχουν πλήρη και έγκυρη ενημέρωση για το εκπαιδευτικό έργο που επιτελείται στα στρατιωτικά ιδρύματα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μάθουν τα πάντα για τις δυνατότητες φοίτησης, το υψηλό επίπεδο ακαδημαϊκής και στρατιωτικής κατάρτισης, αλλά και τις προοπτικές μιας απαιτητικής αλλά παράλληλα συναρπαστικής σταδιοδρομίας στις Ένοπλες Δυνάμεις. Είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για τη νέα γενιά να δει από κοντά ότι ο στρατός του μέλλοντος συνδυάζει την επιστήμη, την τεχνολογία και την προσφορά στην πατρίδα.

Άμεση αλληλεπίδραση με τον πολίτη

Ο ουσιαστικός στόχος αυτής της πρωτοβουλίας ξεπερνά την απλή επίδειξη εξοπλιστικών συστημάτων. Επιδιώκεται η ουσιαστική αλληλεπίδραση του κοινού με τα μέσα και, κυρίως, με τους ανθρώπους που υπηρετούν με αφοσίωση τη γαλανόλευκη.

Η ΔΕΘ γίνεται η γέφυρα που φέρνει την κοινωνία ακόμα πιο κοντά στις σύγχρονες Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις. Μέσα από το σύνθημα «Έλα να μας γνωρίσεις», οι επισκέπτες διαπιστώνουν από κοντά ότι πίσω από την υψηλή τεχνολογία, τα μαχητικά, τα πολεμικά πλοία και τα άρματα μάχης, βρίσκεται το πολυτιμότερο όπλο της χώρας και ουσιαστικός πολλαπλασιαστής ισχύος: το ανθρώπινο δυναμικό της, έτοιμο, εκπαιδευμένο και αποφασισμένο να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση του μέλλοντος.