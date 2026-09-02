Γεραπετρίτης: «Δεν θα δεχθούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα»

«Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα», υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε δήλωσή του στην ΕΡΤ μετά την ολοκλήρωση του άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πραγματοποιήθηκε στην Ιρλανδία.

«Ολοκληρώσαμε το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο του Συμβουλίου αυτού είχα την ευκαιρία να ενημερώσω τους ομολόγους μου σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών και προσέθεσε: «Ιδίως αναφέρθηκα στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με παραβιάσεις του Διεθνούς Δικαίου».

«Η Ελλάδα στέκεται πάντοτε στο πλευρό του Διεθνούς Δικαίου», τόνισε χαρακτηριστικά. «Στέκεται πάντοτε υπέρ της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών. Από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα».

«Εκτιμούμε ότι θα έχουμε την άμεση αλληλεγγύη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών σε οποιαδήποτε επιθετικότητα», επισήμανε. «Η επιθετικότητα, από όπου και αν προέρχεται, δεν έχει χρώμα. Οφείλει να αντιμετωπίζεται ενιαία και σταθερά», κατέληξε.