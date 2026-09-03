Η καλή είδηση της ημέρας: «Η ζωή νίκησε τον θάνατο» – Αποσωληνώθηκε ο 10χρονος που κινδύνευσε να πνιγεί στη Μαραθιά – ΒΙΝΤΕΟ

Η καλή είδηση της ημέρας έρχεται από την Ηλεία και αφορά στα ευχάριστα νέα για τον 10χρονο Θοδωρή, ο οποίος κινδύνευσε να πνιγεί στην παραλία της Μαραθιάς. Το παιδί αποσωληνώθηκε, έχει επικοινωνία με το περιβάλλον και παρουσιάζει πολύ καλή νευρολογική εικόνα, σκορπίζοντας χαμόγελα στους γιατρούς και στους νοσηλευτές της ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών.

«Η ζωή τελικά νικάει τον θάνατο. Είμαστε όλοι πάρα πολύ χαρούμενοι», δήλωσε στο ΕΡΤnews ο υπεύθυνος της ΜΕΘ Παίδων και εντατικολόγος Ανδρέας Ηλιάδης. Όπως ανέφερε, η εξέλιξη της υγείας του μικρού είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική και εκτίμησε ότι πολύ σύντομα θα μπορέσει να επιστρέψει στην οικογένειά του.

«Μας έδωσαν τη δυνατότητα να πολεμήσουμε για το παιδί»

Ο Ανδρέας Ηλιάδης εξήρε την άμεση επέμβαση της ναυαγοσώστριας και των διασωστών του ΕΚΑΒ, τονίζοντας ότι οι πρώτες ενέργειές τους ήταν καθοριστικές για την έκβαση της μάχης.

«Αυτό που έκαναν η ναυαγοσώστρια και οι πρώτοι διασώστες του ΕΚΑΒ ήταν ότι μας έδωσαν τη δυνατότητα να πολεμήσουμε για αυτό το παιδί», σημείωσε.

Η ναυαγοσώστρια ξεκίνησε αμέσως καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, παρέχοντας στο παιδί οξυγόνο και πραγματοποιώντας θωρακικές συμπιέσεις όσο εκείνο δεν είχε τις αισθήσεις του.

«Έδωσε πραγματικά το φιλί της ζωής. Πρόσφερε τον απαραίτητο χρόνο και το οξυγόνο, ώστε να μην υπάρξει έλλειμμα. Από εκεί και πέρα, τα πράγματα για εμάς έγιναν πιο εύκολα», υπογράμμισε ο κ. Ηλιάδης.

Η αλυσίδα που έσωσε τον 10χρονο

Ο εντατικολόγος στάθηκε ιδιαίτερα στη σωστή λειτουργία ολόκληρης της αλυσίδας διάσωσης, από την παραλία έως τη ΜΕΘ Παίδων του Ρίου.

Μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών, οι διασώστες του ΕΚΑΒ συνέχισαν την ΚΑΡΠΑ και το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Αμαλιάδας και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Πύργου. Εκεί οι γιατροί και οι νοσηλευτές εργάστηκαν επί ώρες για να το σταθεροποιήσουν, προτού πραγματοποιηθεί με ασφάλεια η διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών.

«Δεν διακομίστηκε αμέσως, επειδή έπρεπε πρώτα να σταθεροποιηθεί. Η ομάδα του Πύργου έκανε ακριβώς αυτό που έπρεπε. Το παιδί έφτασε διασωληνωμένο, με τους καθετήρες και όλα τα συστήματα υποστήριξης, ώστε να λάβει την καλύτερη δυνατή φροντίδα», εξήγησε ο κ. Ηλιάδης.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου, όταν ο 10χρονος, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, κατάπιε μεγάλη ποσότητα νερού και έχασε τις αισθήσεις του.

Η συγκινητική βιντεοκλήση με τη ναυαγοσώστρια

Μία από τις πρώτες ενέργειες του Ανδρέα Ηλιάδη, μόλις ο μικρός Θοδωρής άνοιξε τα μάτια του, ήταν να επικοινωνήσει με τη ναυαγοσώστρια που του έσωσε τη ζωή. «Την πήρα τηλέφωνο και της είπα ότι της έχω μια έκπληξη. Κάναμε βιντεοκλήση και ήταν πάρα πολύ συγκινημένη», περιέγραψε.

Ο μικρός είχε την ευκαιρία να δει τη γυναίκα που του παρείχε τις πρώτες βοήθειες και να την ευχαριστήσει. «Της είπα ότι, εάν στη διάρκεια της καριέρας της σώσει έστω και ένα παιδί, είναι σαν να σώζει ολόκληρο τον κόσμο», ανέφερε ο εντατικολόγος, απευθύνοντας εκ νέου τα συγχαρητήριά του στη ναυαγοσώστρια.

Η πρώτη επιθυμία μετά την αποσωλήνωση

Η καλή διάθεση του παιδιού αποτυπώθηκε και στην πρώτη του επιθυμία μετά την αποσωλήνωση. Όπως αποκάλυψε χαμογελώντας ο Ανδρέας Ηλιάδης, ο μικρός ζήτησε να φάει κοκορέτσι.

«Εμείς είχαμε κοτόπουλο, αλλά του το παρουσιάσαμε σαν κοκορέτσι», είπε ο γιατρός, μεταφέροντας το κλίμα ανακούφισης και χαράς που επικρατεί πλέον στη ΜΕΘ Παίδων.

Η περιπέτεια του μικρού Θοδωρή αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τη σημασία της παρουσίας εκπαιδευμένων ναυαγοσωστών στις παραλίες, της άμεσης εφαρμογής ΚΑΡΠΑ και της σωστής συνεργασίας όλων των κρίκων της αλυσίδας διάσωσης.