Πάτρα: «Παράθυρο» ελπίδας για το 10χρονο αγόρι που παραλίγο να πνιγεί στη Μαραθιά Ηλείας – Με προσοχή τα επόμενα βήματα των γιατρών

Συγκρατημένα αισιόδοξοι εμφανίζονται οι γιατροί στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών (ΠΓΝΠ), καθώς φαίνεται ότι ο δεκάχρονος, ο οποίος κινδύνεψε να πνιγεί στις 28 Αυγούστου 2026 στη Μαραθιά Ηλείας, κερδίζει τη μεγάλη μάχη για τη ζωή του.

Σύμφωνα με τον υπεύθυνο της ΜΕΘ Παίδων, Ανδρέα Ηλιάδη, η ιατρική ομάδα προχώρησε σήμερα (1/9/2026), στο άνοιγμα ενός κρίσιμου «νευρολογικού παραθύρου», γεγονός που σηματοδοτεί μια νέα φάση, στη νοσηλεία του παιδιού.

Το «νευρολογικό παράθυρο» αποτελεί κομβικό σημείο για την πορεία της υγείας του παιδιού, αφού επιτρέπει στην ιατρική ομάδα, να ελέγξει αν το παιδί αντιδρά, αν επανέρχεται η συνείδηση και ποια είναι η κατάσταση του νευρικού συστήματος μετά από τον παρ’ ολίγον πνιγμό του.

Πρόκειται για μια διαδικασία που γίνεται σταδιακά και με μεγάλη προσοχή υπό τη συνεχή επίβλεψη των γιατρών και τα αποτελέσματα της καθορίζουν τα επόμενα βήματα της υγείας του παιδιού. Ο Α. Ηλιάδης και οι συνεργάτες του θα αποφασίσουν αύριο για το πως θα προχωρήσουν.

Υπενθυμίζεται ότι συναγερμός σήμανε το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής (28/8/2026) στην παραλία της Μαραθιάς στην Ηλεία, όταν το δεκάχρονο αγόρι μετά από βουτιές στη θάλασσα και κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες φέρεται να κατάπιε μεγάλη ποσότητα νερού. Μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Αμαλιάδας και εν συνεχεία στο νοσοκομείο Πύργου.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών στο Ρίο, όπου και εξακολουθεί να νοσηλεύεται.