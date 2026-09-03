Κοζάνη: Ισχυρή κακοκαιρία με χαλάζι και θυελλώδεις ανέμους, προκάλεσε διακοπή ρεύματος

Ισχυρή βροχόπτωση και χαλαζόπτωση, συνοδευόμενη από θυελλώδεις ανέμους, έπληξε το βράδυ της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου, το σύμπλεγμα των τοπικών κοινοτήτων Ξηρολίμνης, Αλωνακίων, Σκήτης και Ανθοτόπου, στην ευρύτερη περιοχή των Καραγιαννίων του Δήμου Κοζάνης.

Μέσα σε μόλις πέντε λεπτά το σκηνικό του καιρού άλλαξε δραματικά, με το φαινόμενο να είναι ιδιαίτερα έντονο. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος των Αλωνακίων, Χάρης Ευσταθιάδης, πρόκειται για μια πρωτόγνωρη κατάσταση για την περιοχή.

Ιδιαίτερα προβλήματα σημειώθηκαν στα Αλωνάκια, όπου η πτώση δέντρου προκάλεσε ζημιές και σε κολόνα του ΔΕΔΔΗΕ, με αποτέλεσμα να διακοπεί η ηλεκτροδότηση σε τμήμα του χωριού.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και συνεργείων του ΔΕΔΔΗΕ, που έσπευσαν στο σημείο για την απομάκρυνση του δέντρου και την αποκατάσταση της βλάβης.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, σε περίπου μία ώρα αναμένεται να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση, έστω και προσωρινά, καθώς στην περιοχή υπάρχουν και άνθρωποι με προβλήματα υγείας, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα σημαντική την άμεση επαναφορά του ρεύματος.