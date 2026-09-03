Γεωργιάδης για εξαγγελίες Τσίπρα: «Παραμύθια της Χαλιμάς – Είναι ο δισέγγονος του βαρόνου Μινχάουζεν» – Τι είπε για τον Σαμαρά

Ο Άδωνις Γεωργιάδης επέκρινε έντονα το οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛΑΣ που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη, χαρακτηρίζοντας τις εξαγγελίες ως «παραμύθια της Χαλιμάς» και ψευδείς. Ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι οι υποσχέσεις του κ. Τσίπρα για αυξήσεις σε γιατρούς και νοσηλευτές έχουν ήδη υλοποιηθεί από την κυβέρνηση. Αναφέρθηκε επίσης στον Αντώνη Σαμαρά, τονίζοντας τον σεβασμό του αλλά και την ανάγκη να απαντά όταν εμπλέκεται.

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Πολιτική

ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Άδωνις Γεωργιάδης χαρακτήρισε «παραμύθια της Χαλιμάς» τις οικονομικές εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι «ξαναγυρνάμε στην εποχή της ανοησίας» και πως «όλο το σχήμα είναι μια ψευτιά, ασορτί με τον Τσίπρα που είναι ο δισέγγονος του βαρόνου Μινχάουζεν».
  • Για την εξαγγελία Τσίπρα περί αύξησης μισθού σε γιατρούς και νοσηλευτές, ο υπουργός Υγείας σχολίασε ότι «αυτά που θα τους δώσει ο Τσίπρας, τα έχει ήδη δώσει ο Γεωργιάδης!».
  • Αναφερόμενος στον Αντώνη Σαμαρά, ο Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε πως «εγώ θα ήθελα να μην γίνει αυτός ο εμφύλιος» και ότι «τον σέβομαι, τον εκτιμώ και τον αγαπώ, αλλά δεν είμαι και μουγγός για να μην απαντάω».

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Ιδιαίτερα καυστικό ήταν το σχόλιο του Άδωνι Γεωργιάδη για το οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛΑΣ που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη, με τον υπουργό Υγείας να λέει χαρακτηριστικά: «Ξαναγυρνάμε στην εποχή της ανοησίας».

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«Τι να σχολιάσω, τα 13 δισ. που μοιράζει από από αυτά που δεν έχει; Ότι θα βάλει πατριωτική εισφορά στους πολύ πλούσιος χωρίς να πει ποιοι είναι;» είπε χαρακτηριστικά στον Flash της Θεσσαλονίκης.

«Παραμύθια της Χαλιμάς»

Χαρακτηρίζοντας «παραμύθια της Χαλιμάς» την εξαγγελία περί πατριωτικής εισφοράς, ο αντιπρόεδρος της ΝΔ εξήγησε ότι «όποιος σας λέει τι θα δώσει και δεν σας λέει τι θα κόψει είναι ψεύτης. Το όριο δαπανών λέει ότι έχεις προσυμφωνήσει ποια δισ. μπορεί να ξοδέψεις. Αν σου προκύψουν περισσότερα πρέπει να τα πας στη μείωση χρέους».

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«Όλο το σχήμα είναι μια ψευτιά, ασορτί με τον Τσίπρα που είναι ο δισέγγονος του βαρόνου Μινχάουζεν» πρόσθεσε στο πλαίσιο αυτό.

Κληθείς, μάλιστα, να τοποθετηθεί επί της εξαγγελίας του πρώην πρωθυπουργού για αύξηση του μισθού γιατρών και νοσηλευτών κατά 500 ευρώ, ο υπουργός Υγείας σχολίασε «δεν ξέρει ο Χριστιανός ότι δώσαμε 7.000-12.000 ευρώ ετήσια αύξηση μέσω της μείωσης της φορολογίας. Αυτά που θα τους δώσει ο Τσίπρας, τα έχει ήδη δώσει ο Γεωργιάδης!».

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Τι είπε για τον Σαμαρά

Ερωτηθείς, τέλος, για τον Αντώνη Σαμαρά, ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε «εγώ θα ήθελα να μην γίνει αυτός ο εμφύλιος. Εγώ ενεπλάκην αμυνόμενος. Τον σέβομαι, τον εκτιμώ και τον αγαπώ, αλλά δεν είμαι και μουγγός για να μην απαντάω, δεν είναι η σιωπή το μεγάλο μου σημείο».

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