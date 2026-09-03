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Θεσσαλονίκη: Θρασύτατοι διαρρήκτες «μπούκαραν» σε κοσμηματοπωλείο, μια «ανάσα» από το ΑΤ Λαγκαδά – Έβγαλαν καραμπίνα σε αστυνομικό

Τα ξημερώματα, άγνωστοι διέρρηξαν κοσμηματοπωλείο στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, σε κοντινή απόσταση από το Αστυνομικό Τμήμα. Ένας από τους δράστες προέταξε καραμπίνα σε αστυνομικό, ο οποίος πυροβόλησε προς τα ελαστικά του οχήματος διαφυγής τους.

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περιπολικό, ΕΛΑΣ, αστυνομία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, όταν άγνωστοι διέρρηξαν κοσμηματοπωλείο, σε κοντινή απόσταση από το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής.
  • Στο σημείο έφτασε αστυνομικός και, σύμφωνα με πληροφορίες, ένας από τους δράστες προέταξε καραμπίνα εναντίον του.
  • Ο αστυνομικός πυροβόλησε προς τα ελαστικά του οχήματος διαφυγής, με τους δράστες να τρέπονται σε φυγή και να αναζητούνται.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, όταν άγνωστοι διέρρηξαν κοσμηματοπωλείο, σε κοντινή απόσταση από το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής.

Στο σημείο έφτασε αστυνομικός και, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ., ένας από τους δράστες προέταξε καραμπίνα εναντίον του. Ο αστυνομικός πυροβόλησε προς τα ελαστικά του οχήματος που χρησιμοποιούσαν οι δράστες για τη διαφυγή τους.

Οι άγνωστοι, που σύμφωνα με πληροφορίες ήταν τουλάχιστον τρεις, τράπηκαν σε φυγή και αναζητούνται.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. είναι σε πλήρη εξέλιξη.

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