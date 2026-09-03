Θιβέτ: Σεισμός 5 Ρίχτερ λίγες ημέρες μετά τις φονικές πλημμύρες

Σεισμός μεγέθους 5 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ έγινε πριν από λίγη ώρα στο Θιβέτ. Και όλα αυτά λίγες ημέρες μετά τις φονικές πλημμύρες που έχουν σαρώσει το Νεπάλ και το Θιβέτ, αφήνοντας πίσω τους τεράστιες καταστροφές, νεκρούς και τραυματίες.