Κυβέλη Μάρδα: Η γιατρός που προλόγισε τον Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη – Η πολιτική οικογένεια, ο Δημήτρης Πέλκας και ο νέος της ρόλος

Ένα πρόσωπο που μέχρι σήμερα δεν ήταν ιδιαίτερα γνωστό στο ευρύ κοινό βρέθηκε στο επίκεντρο της εκδήλωσης του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη.

Ο λόγος για την Κυβέλη Μάρδα, η οποία ανέλαβε να προλογίσει τον πρώην πρωθυπουργό κατά την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.). Η ίδια είναι γιατρός και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου του νέου πολιτικού σχηματισμού, ενώ συγκαταλέγεται και στα πρόσωπα που υπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξή του.

Η σύντομη παρέμβασή της, ωστόσο, δεν περιορίστηκε σε έναν τυπικό πρόλογο. Η Κυβέλη Μάρδα αναφέρθηκε με αιχμηρό τρόπο στην πολιτική συζήτηση που είχε προηγηθεί γύρω από την ημερομηνία της εκδήλωσης του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, δίνοντας ουσιαστικά την «πάσα» στον πρώην πρωθυπουργό να περάσει στο βήμα.

«Θα τους αφήσουμε να δώσουν μόνοι τους τη μάχη της ημερομηνίας»

Κατά τον πρόλογό της, η Κυβέλη Μάρδα σχολίασε την αντιπαράθεση που είχε δημιουργηθεί γύρω από το γεγονός ότι η εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα πραγματοποιήθηκε πριν από την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.

«Θα τους αφήσουμε να δώσουν μόνοι τους τη μάχη της ημερομηνίας», ανέφερε χαρακτηριστικά, πριν καλέσει τον Αλέξη Τσίπρα στο βήμα.

Ο πρώην πρωθυπουργός αξιοποίησε αμέσως την αναφορά της, απαντώντας με αιχμή προς την κυβέρνηση: «Δεν ξέρω αν θα πρέπει να παίρνω την άδεια από τον κ. Μητσοτάκη κάθε φορά που θα ανεβαίνω στη Θεσσαλονίκη».

Η ατάκα αυτή έδωσε από τα πρώτα λεπτά πολιτικό τόνο στην εκδήλωση, ενώ λίγη ώρα αργότερα ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε ονομαστικά στην Κυβέλη Μάρδα κατά τη διάρκεια της ομιλίας του.

Κόρη του Δημήτρη Μάρδα

Η Κυβέλη Μάρδα είναι κόρη του Δημήτρη Μάρδα, οικονομολόγου και πρώην αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών στην κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα.

Ο Δημήτρης Μάρδας είχε κεντρικό ρόλο στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και είχε εκλεγεί βουλευτής στη Θεσσαλονίκη. Η παρουσία της κόρης του πλέον στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα δημιουργεί έναν εμφανή πολιτικό συμβολισμό, αν και η ίδια ακολουθεί τη δική της διαδρομή στον δημόσιο χώρο.

Η Κυβέλη Μάρδα είναι ένα από τα περίπου 400 μέλη του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΛ.Α.Σ., γεγονός που δείχνει ότι δεν πρόκειται απλώς για μια συμβολική παρουσία στην εκδήλωση, αλλά για πρόσωπο που συμμετέχει στη νέα κομματική δομή.

Περήφανος μπαμπάς ο Δημήτρης Μάρδας

Ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μάρδας, δεν μπορεί να κρύψει την περηφάνειά του για την κόρη του. Σε μια τρυφερή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έγραψε:

“Τι θα ήθελα να γίνω πιο πολύ”. Ηταν μια έκθεση της Κυβέλης στις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού. Ήταν το κοινωνικό της μανιφέστο όπως το αντιλαμβανόταν ένα παιδί που νοιάζεται για τον διπλανό του…

Τα χρόνια πέρασαν, το πτυχίο της “Διοίκησης των Επιχειρήσεων” και το μετέπειτα μεταπτυχιακό της στην Αγγλία με θέμα τη “Διοίκηση των Νοσηλευτικών Μονάδων,” έκλεισε με το “Πτυχίο της Ιατρικής”…

Ισως η εμμονή και το επίκεντρο του ενδιαφέροντός της για τον άνθρωπο δεν είναι τυχαίες επιλογές…

…και η εμπλοκή της με τα κοινά ακολουθεί μάλλον τη ρήση του Ντοστογέφσκι, “Είμαστε όλοι υπεύθυνοι για όλους”.

Η Ιατρική και η πολιτική

Η επαγγελματική της διαδρομή βρίσκεται στον χώρο της Ιατρικής.

Η Κυβέλη Μάρδα σπούδασε στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ενώ έχει αναφέρει στο παρελθόν ότι εξετάζει την προοπτική να ακολουθήσει ειδικότητα είτε στη Γυναικολογία είτε στην Πλαστική Χειρουργική.

Η πολιτική της εμπλοκή είναι πιο πρόσφατη και πλέον, με τη συμμετοχή της στην ΕΛ.Α.Σ., αποκτά πιο σαφή χαρακτηριστικά. Η παρουσία της στη σκηνή της εκδήλωσης στη Θεσσαλονίκη αποτέλεσε, ουσιαστικά, την πρώτη ιδιαίτερα προβεβλημένη δημόσια εμφάνισή της στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα.

Ο γάμος με τον Δημήτρη Πέλκα

Το όνομα της Κυβέλης Μάρδα είναι γνωστό και πέρα από την πολιτική, καθώς είναι σύζυγος του διεθνούς ποδοσφαιριστή, Δημήτρη Πέλκα.

Η σχέση τους ξεκίνησε στη Θεσσαλονίκη και συνεχίστηκε όταν ο Πέλκας μεταγράφηκε στη Φενέρμπαχτσε και εγκαταστάθηκε στην Τουρκία. Η ίδια είχε μιλήσει τότε για την απόφασή της να τον ακολουθήσει στην Κωνσταντινούπολη, περιγράφοντας τη μετακόμιση ως μια απόφαση που πήραν από κοινού.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Ιούνιο του 2022 στο Οικουμενικό Πατριαρχείο στο Φανάρι της Κωνσταντινούπολης. Η τελετή πραγματοποιήθηκε παρουσία οικογένειας και στενών φίλων, σε μια περίοδο κατά την οποία ο Πέλκας αγωνιζόταν στην Τουρκία.

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Η σχέση της οικογένειας Μάρδα με τον Πέλκα είχε, μάλιστα, απασχολήσει και στο παρελθόν το πολιτικό ρεπορτάζ. Τον Μάρτιο του 2022, λίγο πριν από τον γάμο τους, ο Δημήτρης Πέλκας και η τότε αρραβωνιαστικιά του Κυβέλη Μάρδα είχαν συναντηθεί και γευματίσει στην Κωνσταντινούπολη με τον Αλέξη Τσίπρα και την οικογένειά του. Στο γεύμα είχαν παρευρεθεί και οι γονείς του ποδοσφαιριστή.

Η οικογένεια και η νέα σελίδα

Το 2025 η οικογένεια της Κυβέλης Μάρδα και του Δημήτρη Πέλκα μεγάλωσε, καθώς το ζευγάρι απέκτησε το πρώτο του παιδί.

Η προσωπική της ζωή, πάντως, βρίσκεται τα τελευταία χρόνια παράλληλα με μια σταδιακά εντονότερη παρουσία στον δημόσιο χώρο. Από τις σπουδές και την επαγγελματική της πορεία στην Ιατρική, μέχρι την ενεργό συμμετοχή της στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, η Κυβέλη Μάρδα βρίσκεται πλέον σε μια διαφορετική φάση της δημόσιας διαδρομής της.