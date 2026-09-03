Τουρκία: Θρίλερ με τον θάνατο 27χρονης πολύτεκνης μητέρας – Οι μαρτυρίες που «δείχνουν» γυναικοκτονία

Νέα, σοβαρά ερωτήματα για τις συνθήκες θανάτου της 27χρονης Μπεντριγιέ Ναζ στην Τουρκία, προκύπτουν από τις καταθέσεις μαρτύρων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, για το περιστατικό της 11ης Αυγούστου στην επαρχία Μαρντίν.

Η νεαρή γυναίκα έχασε τη ζωή της, έπειτα από την πτώση της από τον 5ο όροφο πολυκατοικίας, ενώ ο σύζυγός της, Λεβέντ Ναζ, ο οποίος έχει συλληφθεί για την υπόθεση, αρνείται ότι ευθύνεται για τον θάνατό της.

📍 Mardin Midyat’ta 5’inci kattan ‘düştüğü’ iddia edilerek ölen 4 çocuk annesi Bedriye Naz’ın (27) eşi Levent Naz tutuklandı 🗣️ Aile avukatı: “Düşmedi, kocası itti. Olaydan sonra akrabalarını arayıp ‘Ben bunu öldürdüm, planlamıştım’ dedi. Ses kayıtları var!”… pic.twitter.com/JwSko75tZ2 — Gerçek Gündem (@gercekgundem) August 20, 2026

Στην κατάθεσή του, υποστήριξε ότι η 27χρονη αυτοκτόνησε, όταν εκείνος αντιλήφθηκε πως αντάλλασσε μηνύματα με άλλον άνδρα. Ωστόσο, οι μαρτυρίες που έχουν καταγραφεί στη δικογραφία, περιγράφουν μια διαφορετική εκδοχή των γεγονότων, καθώς αρκετοί άνθρωποι υποστηρίζουν, ότι άκουσαν τον ίδιο να αναλαμβάνει την ευθύνη για την πτώση της γυναίκας.

Παράλληλα, σύμφωνα με μία από τις καταθέσεις, λίγο πριν από την πτώση της, η Μπεντριγιέ φέρεται να ζητούσε απεγνωσμένα βοήθεια, φωνάζοντας: «σώστε με, ο Λεβέντ θα με σκοτώσει».

25 yaşındaki Bedriye’nin ölümüyle ilgili dikkat çeken iddia: Boşanmak istedi balkondan atıldı Mardin’in Midyat ilçesinde, 5’inci kattaki dairenin balkonundan düşüp hayatını kaybeden Bedriye Naz’ın (27) ablası Filiz Dilekçi, “Benim gencecik kardeşimi katlettiler. Canice… pic.twitter.com/mtzFFLrtRt — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt1) August 20, 2026

«Σε καμία περίπτωση δεν την έριξα εγώ»

Ο Λεβέντ Ναζ, ο οποίος βρίσκεται υπό κράτηση, αρνήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα ότι προκάλεσε τον θάνατο της συζύγου του και περιέγραψε μια διαφορετική αλληλουχία γεγονότων.

Όπως υποστήριξε, βρισκόταν στην κουζίνα όταν είδε τη Μπεντριγιέ να ανταλλάσσει μηνύματα μέσω του κινητού της τηλεφώνου. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, όταν εκείνη προσπάθησε να αποκρύψει τη συσκευή, της την πήρε και διαπίστωσε ότι διατηρούσε έναν μυστικό λογαριασμό.

Ο ίδιος ανέφερε ότι της είπε πως θα ενημέρωνε την οικογένειά της, με αποτέλεσμα, όπως ισχυρίζεται, η γυναίκα να αντιδράσει έντονα.

«Στην κουζίνα είδα τη σύζυγό μου να ανταλλάσσει μηνύματα με κάποιον στο κινητό της. Όταν προσπάθησε να το κρύψει, της το πήρα με τη βία και είδα ότι χρησιμοποιούσε έναν μυστικό λογαριασμό. Όταν της είπα ότι θα ενημερώσω την οικογένειά της, έπαθε κρίση. Ενώ μιλούσα στον αδελφό μου λέγοντας “η γυναίκα μου μιλά με άλλους άνδρες, έλα να πάρεις τα παιδιά”, εκείνη έτρεξε στο σαλόνι, άνοιξε το παράθυρο και πήδηξε. Έτρεξα πίσω της και προσπάθησα να την πιάσω από τα χέρια, αλλά δεν τα κατάφερα. Σε καμία περίπτωση δεν την έριξα εγώ».

Η συγκεκριμένη εκδοχή, ωστόσο, βρίσκεται πλέον υπό αμφισβήτηση, καθώς οι μαρτυρίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία εμφανίζουν σημαντικές αποκλίσεις από όσα υποστηρίζει ο κατηγορούμενος.

Οι καταθέσεις που «κλονίζουν» την εκδοχή της αυτοκτονίας

Ιδιαίτερη βαρύτητα στις έρευνες φαίνεται να έχει η κατάθεση του οδηγού Α.Α., ο οποίος μετέφερε τον Λεβέντ Ναζ, μετά το περιστατικό. Ο οδηγός υποστήριξε ότι άκουσε τον κατηγορούμενο να τηλεφωνεί στον αδελφό του και να λέει: «Το έκανα, εγώ την έριξα κάτω, έλα γρήγορα!».

Η συγκεκριμένη μαρτυρία έρχεται σε πλήρη αντίθεση, με την κατάθεση του Λεβέντ Ναζ περί αυτοκτονίας.

Ανάλογη είναι και η κατάθεση του κουνιάδου του θύματος, Β.Ντ., ο οποίος υποστήριξε ότι δέχθηκε τηλεφώνημα από τον κατηγορούμενο, ύστερα από το περιστατικό.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, ο Λεβέντ Ναζ τού είπε: «Έπιασα τη Μπεντριγιέ να μιλά με άλλους ανθρώπους, τη χτύπησα άσχημα. Τώρα την έχω σκοτώσει, έλα να την πάρεις».

Η κραυγή της 27χρονης πριν από την πτώση

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη η μαρτυρία του γείτονα Χ.Α., ο οποίος ανέφερε ότι άκουσε έντονη φασαρία από το διαμέρισμα λίγο πριν από την πτώση.

Όπως υποστήριξε, λίγο πριν η 27χρονη βρεθεί στο κενό από τον 5ο όροφο, άκουσε τη φωνή της να ζητά βοήθεια: «Σώστε με, ο Λεβέντ θα με σκοτώσει».

Ο ίδιος κατέθεσε ακόμη ότι, αμέσως μετά το περιστατικό, ο σύζυγος της 27χρονης, φέρεται να του είπε: «Η Μπεντριγιέ μιλούσε με κάποιον άλλον, την έριξα κάτω».

Οι συγκεκριμένες καταθέσεις αναμένεται να αξιολογηθούν από τις τουρκικές δικαστικές αρχές στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης.

«Την σκότωσαν με βάρβαρο τρόπο»

Η οικογένεια της Μπεντριγιέ Ναζ απορρίπτει την εκδοχή της αυτοκτονίας και ζητά την παραδειγματική τιμωρία του συζύγου της.

Η μεγαλύτερη αδελφή της 27χρονης, Φιλίζ Ντιλεκτσί, υποστήριξε ότι η αδελφή της δολοφονήθηκε και ζήτησε να αποδοθεί δικαιοσύνη για τον θάνατό της.

«Τη σκότωσαν με βάρβαρο τρόπο. Ο σύζυγός της την έσπρωξε από τον 5ο όροφο. Αυτός ο άκαρδος άνθρωπος άφησε τέσσερα παιδιά χωρίς μητέρα. Θέλουμε να τιμωρηθεί με τη βαρύτερη δυνατή ποινή και να αποδοθεί δικαιοσύνη»

Η Μπεντριγιέ Ναζ, μητέρα τεσσάρων παιδιών, έχασε τη ζωή της στις 11 Αυγούστου. Η υπόθεση παραμένει υπό δικαστική διερεύνηση, με τις αντικρουόμενες εκδοχές και τις καταθέσεις των μαρτύρων, να αποτελούν πλέον κρίσιμο μέρος της έρευνας, για τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου της.