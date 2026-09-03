Δάνεια του Νόμου Κατσέλη: Έως το τέλος του χρόνου τα νέα δοσολόγια – Τι πρέπει να προσέξουν οι δανειολήπτες – Αναλυτικός οδηγός

Έως το τέλος του χρόνου αναμένεται να έχουν αποσταλεί, από τους servicers, τα νέα δοσολόγια σε χιλιάδες δανειολήπτες, που έχουν ρυθμίσει τα δάνειά τους, μέσω του νόμου Κατσέλη, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Υπενθυμίζεται ότι οι δανειολήπτες θα πληρώνουν χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις μετά την πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου, σύμφωνα με την οποία ο τόκος θα υπολογίζεται στη μηνιαία δόση και όχι σε όλο το ποσό του δανείου. Σημειώνεται επίσης, ότι η αναδρομικότητα της ρύθμισης αφορά στους ενήμερους δανειολήπτες της κατηγορίας.

Τι προβλέπει η απόφαση

Με το στεγαστικό πρόβλημα να αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα για τα ελληνικά νοικοκυριά, τις τιμές ακινήτων και ενοικίων να έχουν εκτοξευτεί, επιβαρύνοντας σημαντικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, η απόφαση του Αρείου Πάγου δίνει μια σημαντική οικονομική ανάσα σε όσους δανειολήπτες έχουν εντάξει τις οφειλές τους στον νόμο Κατσέλη. Μια απόφαση που θα έχει ως αποτέλεσμα να πληρώνουν στο εξής χαμηλότερη μηνιαία δόση χιλιάδες δανειολήπτες.

Σύμφωνα με την δικηγόρο Κατερίνα Φραγκάκη «η συγκεκριμένη απόφαση δικαιώνει χιλιάδες δανειολήπτες που θα δουν να μειώνονται σημαντικά οι μηνιαίες δόσεις των οφειλών που έχουν ρυθμίσει κάνοντας χρήση του νόμου Κατσέλη».

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου το επιτόκιο θα υπολογίζεται στη μηνιαία δόση του δανείου και όχι σε ολόκληρο το ποσό. Έτσι, εάν ένας δανειολήπτης έχει πάρει δάνειο 100.000 ευρώ και καταβάλει μηνιαία δόση 1.000 ευρώ, ο τόκος θα υπολογίζεται στο ποσό των 1.000 ευρώ και όχι στο σύνολο της οφειλής.

Στο πλαίσιο αυτό θα υπάρξουν σημαντικές μειώσεις στις μηνιαίες δόσεις των δανείων. Για παράδειγμα για δάνειο 100.000 ευρώ, με αποπληρωμή σε 20 χρόνια και επιτόκιο 4,5% η μηνιαία δόση είναι σήμερα 616 ευρώ ενώ μετά την απόφαση του Αρείου θα είναι 417 ευρώ. Το μηνιαίο όφελος είναι 199 ευρώ και το ετήσιο όφελος 1.428 ευρώ.

Για δάνειο 50.000 ευρώ, με αποπληρωμή σε 20 χρόνια και επιτόκιο 4,5% η μηνιαία δόση είναι σήμερα 308 ευρώ, ενώ μετά την απόφαση του Αρείου θα είναι 209 ευρώ. Το μηνιαίο όφελος είναι 99 ευρώ και το ετήσιο όφελος 1.188 ευρώ.

Πώς ορίζεται το επιτόκιο

Αναφορικά με το επιτόκιο των δανείων εφαρμόζεται το επιτόκιο που προβλέπει η δικαστική απόφαση. Για παράδειγμα εφόσον πρόκειται για σταθερό επιτόκιο, αυτό θα παραμένει αμετάβλητο σε όλη τη διάρκεια της ρύθμισης. Αντίστοιχα, στις περιπτώσεις κυμαινόμενου επιτοκίου θα λαμβάνεται υπόψη το επιτόκιο που ισχύει κατά τον χρόνο καταβολής κάθε δόσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι θα πρέπει να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη οι οφειλέτες μόνος εάν δεν εφαρμόσουν ορθά την απόφαση του Αρείου Πάγου οι τράπεζες και οι servicers.

Όπως αναφέρει η Κ. Φραγκάκη «οι servicers, επίσης, θα πρέπει ν’ αποστείλουν αναλυτικά και σαφή δοσολόγια στους δανειολήπτες, έτσι ώστε να γνωρίζουν με ακρίβεια το ύψος των μηνιαίων δόσεων που πρέπει να καταβάλουν».