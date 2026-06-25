Βουλή: Υπερψηφίστηκε το πολυνομοσχέδιο με τη ρύθμιση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη

Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο περιλαμβάνει τη ρύθμιση για τους ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, η διάταξη θα προσφέρει οικονομική ανάσα σε περισσότερους από 100.000 πολίτες.

Η τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη ψηφίστηκε από τη ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ και την Ελληνική Λύση. Ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και η Νίκη τοποθετήθηκαν με το «παρών».

Το πολυνομοσχέδιο ψηφίστηκε επί της αρχής και στο σύνολό του με τη θετική ψήφο της ΝΔ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και η Νίκη το καταψήφισαν, ενώ το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ και η Ελληνική Λύση δήλωσαν «παρών». Η Πλεύση Ελευθερίας, όπως ανέφερε ο αγορητής της κατά την τοποθέτησή του, καταψηφίζει το νομοσχέδιο και θα καταθέσει το ψηφοδέλτιο τις επόμενες ώρες.

Η συζήτηση διεξήχθη σε κλίμα έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης υποστήριξαν ότι οι προβλέψεις του νομοσχεδίου ευνοούν κυρίως τις τράπεζες και τα funds. Η κυβέρνηση υποστήριξε ότι η ρύθμιση δίνει καθολική και αναδρομική λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα των «κόκκινων» δανείων.

Τι προβλέπει η ρύθμιση

Η νομοθετική παρέμβαση προβλέπει σημαντική ελάφρυνση για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Η ρύθμιση μειώνει τις μηνιαίες δόσεις, περιορίζει σχεδόν στο μηδέν τους τόκους και επιταχύνει την αποπληρωμή των δανείων.

Η διάταξη έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Απριλίου 2019. Η αναδρομικότητα δημιουργεί πρόσθετο οικονομικό όφελος για τους δικαιούχους, καθώς τα ποσά που προκύπτουν από τη διαφορά στον υπολογισμό των τόκων θα συμψηφιστούν με μελλοντικές δόσεις.

Η ρύθμιση αφορά δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη, έχουν λάβει σχετικές δικαστικές αποφάσεις ή αποφάσεις ρύθμισης των οφειλών τους και παραμένουν ενήμεροι στις υποχρεώσεις τους. Η βασική αλλαγή αφορά τον τρόπο υπολογισμού των τόκων, οι οποίοι περιορίζονται σχεδόν ολοκληρωτικά.

Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα στεγαστικού δανείου ύψους 100.000 ευρώ, με διάρκεια αποπληρωμής 20 ετών και επιτόκιο 4%. Με το νέο καθεστώς, η μηνιαία δόση διαμορφώνεται στα 433 ευρώ, από 612 ευρώ που κατέβαλλε έως σήμερα ο δανειολήπτης. Οι μηνιαίοι τόκοι μειώνονται από περίπου 453 ευρώ σε 1,4 ευρώ.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς που παρουσιάστηκαν, το συνολικό όφελος για ολόκληρη την περίοδο αποπληρωμής μπορεί να φτάσει τις 46.000 ευρώ. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί περίπου στο ένα τρίτο των συνολικών καταβολών που θα πραγματοποιούσε ο δανειολήπτης χωρίς τη συγκεκριμένη παρέμβαση.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η αναδρομική εφαρμογή της ρύθμισης. Σε δάνειο που ρυθμίστηκε τον Ιούνιο του 2023, το όφελος που έχει ήδη συσσωρευτεί από τη διαφορά στον τρόπο υπολογισμού των τόκων ανέρχεται σε περίπου 6.443 ευρώ. Το ποσό αυτό θα συμψηφιστεί με μελλοντικές δόσεις. Στην πράξη, ο συγκεκριμένος δανειολήπτης θα απαλλαγεί από περίπου 15 μηνιαίες δόσεις των 433 ευρώ και θα ολοκληρώσει την αποπληρωμή του δανείου του 15 μήνες νωρίτερα.

Το πολυνομοσχέδιο περιλαμβάνει επίσης διατάξεις για το ακατάσχετο τραπεζικών λογαριασμών, στεγαστικές ενισχύσεις και μέτρα στήριξης συγκεκριμένων κατηγοριών εργαζομένων του Δημοσίου και συνταξιούχων. Η κυβέρνηση χαρακτηρίζει τη ρύθμιση για τους ενήμερους δανειολήπτες ως μία από τις σημαντικότερες διατάξεις του νομοσχεδίου, καθώς συνδέεται με σχετική απόφαση του Αρείου Πάγου.

Η πολιτική αντιπαράθεση στη Βουλή

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δεν περιορίστηκε στην απλή εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση προχώρησε σε ευρύτερη νομοθετική παρέμβαση, η οποία καλύπτει τόσο το μέλλον όσο και το παρελθόν.

Ο κ. Πιερρακάκης δήλωσε ότι η ρύθμιση έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Απριλίου 2019 και δίνει λύση σε ένα πρόβλημα που χαρακτήρισε «βραδυφλεγή βόμβα». Παράλληλα, επισήμανε ότι περισσότεροι από 100.000 δανειολήπτες θα δουν άμεσα μειώσεις στις μηνιαίες δόσεις τους.

Από την πλευρά του ΚΚΕ, ο γενικός γραμματέας του κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας επανέλαβε ότι το κόμμα καταψηφίζει το νομοσχέδιο. Παράλληλα, σημείωσε ότι το ΚΚΕ είχε ζητήσει ήδη από τον Ιούλιο του 2024 αντίστοιχη πρόβλεψη για την αναδρομικότητα και τη μείωση των τόκων στις δόσεις των δανειοληπτών.

Κριτική άσκησε και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος χαρακτήρισε τη ρύθμιση ανεπαρκή. Ο ίδιος υποστήριξε ότι η διάταξη θα έπρεπε να έχει οριζόντια εφαρμογή και έθεσε ερωτήματα για το ποιος θα επωμιστεί το πρόσθετο κόστος της εφαρμογής της.

Παράλληλα, πολιτικοί αρχηγοί της αντιπολίτευσης κατηγόρησαν την κυβέρνηση ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση ευνοεί πρωτίστως τις τράπεζες και τα επενδυτικά funds που διαχειρίζονται τα δάνεια και όχι τους ίδιους τους δανειολήπτες.

Πιερρακάκης: «Πολιτική ευθύνη και όχι απλή συμμόρφωση σε δικαστική απόφαση»

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο μέτρο για τους ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Ο υπουργός υποστήριξε ότι η ρύθμιση δεν αποτελεί απλώς εφαρμογή δικαστικής απόφασης, αλλά συνειδητή πολιτική επιλογή της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η διάταξη αποτελεί έμπρακτη ανάληψη πολιτικής ευθύνης απέναντι σε περισσότερους από 100.000 δανειολήπτες. Ο ίδιος ανέφερε ότι η λύση καλύπτει όσους διαθέτουν ενεργές ρυθμίσεις, χωρίς να απαιτούνται νέες δικαστικές διαδικασίες ή πρόσθετες προσφυγές.

Ο κ. Πιερρακάκης άφησε αιχμές κατά της αντιπολίτευσης. Ο υπουργός υποστήριξε ότι η άμεση εφαρμογή της απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, όπως ζητούσαν ορισμένα κόμματα, δεν θα εξασφάλιζε κατ’ ανάγκη την αναδρομικότητα που προβλέπει η κυβερνητική παρέμβαση. «Αυτή ήταν η πολιτική επιλογή της κυβέρνησης», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι κάποιοι αντιμετώπισαν την αγωνία των δανειοληπτών ως πεδίο πολιτικής εκμετάλλευσης, ενώ η κυβέρνηση τη θεώρησε ζήτημα πολιτικής ευθύνης.

Η αντιπαράθεση κορυφώθηκε όταν ο υπουργός απάντησε στις επικρίσεις του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλου, ο οποίος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση οδηγήθηκε στη συγκεκριμένη ρύθμιση υπό την πίεση των εξελίξεων. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης απέρριψε τον ισχυρισμό, κάλεσε την αντιπολίτευση να υπερψηφίσει τη διάταξη και υποστήριξε ότι η ρύθμιση επιλύει μια εκκρεμότητα ετών.

Οι αναφορές του υπουργού προκάλεσαν άμεση αντίδραση από το ΠΑΣΟΚ. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Παύλος Γερουλάνος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση υιοθετεί προτάσεις που είχε καταθέσει η Χαριλάου Τρικούπη, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά ότι «αντιγράφετε το ΠΑΣΟΚ». Παράλληλα, σημείωσε ότι τα επιχειρήματα που παρουσίασε ο υπουργός στην Ολομέλεια αναιρούν προηγούμενες κυβερνητικές τοποθετήσεις και ειδικότερα τη γραμμή που είχε εκφράσει ο πρώην υπουργός Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης ότι όλα ήταν καλώς καμωμένα.

Η ψήφιση του πολυνομοσχεδίου ολοκλήρωσε μια κοινοβουλευτική διαδικασία με έντονη αντιπαράθεση για το εύρος και την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων. Η κυβέρνηση προβάλλει τη ρύθμιση ως σημαντική ελάφρυνση για τους ενήμερους δανειολήπτες, ενώ η αντιπολίτευση διατηρεί τις ενστάσεις της για το περιεχόμενο και την κοινωνική στόχευση των μέτρων.