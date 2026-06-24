Λάρισα: Συλλαλητήριο αγροτών με τρακτέρ στο κέντρο της πόλης

Συλλαλητήριο αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης στην πλατεία της Λάρισας, με διοργανώτρια την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας. Οι συμμετέχοντες έθεσαν ζητήματα σχετικά με τις πληρωμές επιδοτήσεων και αποζημιώσεων, προβλήματα από το σύστημα monitoring, ζημιές από ασθένειες και φυσικές καταστροφές, καθώς και το υψηλό κόστος παραγωγής, αιτούμενοι μέτρα για τη μείωσή του

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ΛΑΡΙΣΑ ΑΓΡΟΤΕΣ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συλλαλητήριο αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης στην πλατεία της Λάρισας. Στο κέντρο της πόλης βρέθηκαν τρακτέρ και αγροτικά οχήματα.
  • Οι συμμετέχοντες έθεσαν ζητήματα που αφορούν τις πληρωμές επιδοτήσεων και αποζημιώσεων, τα προβλήματα από το σύστημα monitoring και τις ζημιές από ασθένειες και φυσικές καταστροφές.
  • Ζητήθηκαν μέτρα για τη μείωση του κόστους παραγωγής, με αναφορές στο αγροτικό πετρέλαιο, στις αυξήσεις στις τιμές των λιπασμάτων και σε φαινόμενα αισχροκέρδειας στην αγορά.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συλλαλητήριο πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης στην πλατεία της Λάρισας, με τη συμμετοχή αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων. Η κινητοποίηση οργανώθηκε από την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας.

Στο κέντρο της πόλης βρέθηκαν τρακτέρ και αγροτικά οχήματα, ενώ οι συμμετέχοντες έθεσαν ζητήματα που αφορούν τις πληρωμές επιδοτήσεων και αποζημιώσεων, τα προβλήματα από το σύστημα monitoring, τις ζημιές από ασθένειες και φυσικές καταστροφές, καθώς και το κόστος παραγωγής.

Οι συμμετέχοντες ζήτησαν επίσης μέτρα για τη μείωση του κόστους παραγωγής, με αναφορές στο αγροτικό πετρέλαιο, στις αυξήσεις στις τιμές των λιπασμάτων και σε φαινόμενα αισχροκέρδειας στην αγορά. Όπως υποστήριξαν, τα ζητήματα αυτά επηρεάζουν άμεσα τη βιωσιμότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

ΛΑΡΙΣΑ ΑΓΡΟΤΕΣ
Φωτό από onlarissa
ΛΑΡΙΣΑ ΑΓΡΟΤΕΣ
Φωτό από onlarissa

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