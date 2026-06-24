Λέσβος: «Με το που γέννησε, έφυγε εκείνη» – Συγκλονίζει ο αδελφός της 36χρονης Μάγδας, εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπέστη σηπτικό σοκ

Μέσα σε ελάχιστα 24ωρα, το πιο φωτεινό θαύμα της ζωής, η γέννηση ενός παιδιού, μετατράπηκε στον πιο μαύρο εφιάλτη. Η Λέσβος θρηνεί την απώλεια της 36χρονης γιατρού, Μάγδας Πασβούρη (ή Μαγδύλας, όπως την αποκαλούσαν χαϊδευτικά), η οποία «έσβησε» λίγες μόλις ημέρες, αφού έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι.

Σύμφωνα με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, με τον Νίκο Χατζηνικολάου, πρόκειται για μία γυναίκα που είχε αφιερώσει τη ζωή της με αυταπάρνηση, στη σωτηρία των συνανθρώπων της. Η Μάγδα, η οποία βρισκόταν στην πρώτη γραμμή των επειγόντων όπου υπηρέτησε για έξι χρόνια και μετέπειτα στο ΕΚΑΒ, δεν πρόλαβε να κρατήσει στην αγκαλιά της το δικό της σπλάχνο, βυθίζοντας σε ανείπωτο πένθος την οικογένειά της, την ιατρική κοινότητα και ολόκληρο το νησί.

Το χρονικό της τραγωδίας: Από την απόλυτη ευτυχία στον αιφνίδιο θάνατο

Το μεσημέρι της Παρασκευής 19 Ιουνίου, η 36χρονη γιατρός γέννησε με φυσιολογικό, μη επεμβατικό τοκετό. Ήταν οι πιο ευτυχισμένες στιγμές για την ίδια και τον σύζυγό της, ο οποίος είναι επίσης γιατρός στο νοσοκομείο της Μυτιλήνης.

Όμως, η μοίρα είχε άλλα σχέδια. Το Σάββατο το πρωί (20/06) η Μάγδα, παρουσίασε πυρετό και πόνο στο υπογάστριο. Αν και υποβλήθηκε άμεσα σε εξετάσεις, η κατάστασή της παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση. Τη Δευτέρα (22/6) εισήχθη εσπευσμένα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και διασωληνώθηκε.

Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης, αποφασίστηκε η άμεση αεροδιακομιδή της στην Αθήνα, προς το νοσοκομείο «Αττικόν», όμως η άτυχη μητέρα υπέστη ανακοπή κατά τη διάρκεια της μεταφοράς της, αφήνοντας την τελευταία της πνοή, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των διασωστών και των συναδέλφων της.

Συντετριμμένος ο αδελφός της

Για τον αδελφό της, η Μάγδα δεν ήταν απλώς η αδελφή του, αλλά το απόλυτο στήριγμά του, στη ζωή. Συντετριμμένος, αδυνατεί να πιστέψει πως το νήμα της ζωής της κόπηκε τόσο απότομα:

«Η αδελφή μου ήταν ένας άγγελος πάνω στη γη. Με το που γέννησε ένα υγιέστατο κοριτσάκι έφυγε εκείνη, δεν το άντεξε. Ένας άγγελος στην κυριολεξία, να βοηθήσει τον οποιονδήποτε. Μακάρι όλος ο κόσμος να της μοιάσει, μόνο αυτό είναι το μήνυμα που μπορώ να περάσω τώρα».

Δείτε το βίντεο του ΑΝΤ1:

“Ήμουν παρών από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή”, λέει ο σύζυγός της

Ο σύζυγος της Μάγδας, βιώνοντας τον δικό του Γολγοθά, θέλησε να ξεκαθαρίσει πως η ιατρική κοινότητα έκανε ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό, ενώ εξήρε την προσωπικότητα της γυναίκας του:

«Ο κόσμος ήξερε τη Μάγδα, την αξία της και το τι έκανε κάθε μέρα. Για τις συνθήκες του θανάτου δεν μπορώ να πω κάτι, διότι δεν ξέρει κανένας. Όλα έγιναν σωστά. Εγώ προσωπικά, επειδή ήμουν παρών απ’ την πρώτη στιγμή μέχρι την τελευταία, δεν έχω κανένα παράπονο από κανέναν μέσα στο νοσοκομείο. Δεν το λέω σαν εργαζόμενος, το λέω σαν συνοδός ασθενή. Δεν ξέρουμε αν είχε μικρόβιο. Έκανε μία ραγδαία απόκριση ο οργανισμός της, η οποία δεν μπορούσε να αντιμετωπιστεί. Από την πρώτη στιγμή ήμασταν όλοι δίπλα της».

Η μαρτυρία στενού συγγενικού προσώπου

Συγγενής της οικογένειας περιέγραψε συγκλονισμένος την ταχύτητα με την οποία εξελίχθηκε η μοιραία επιπλοκή:

«Μετά τον τοκετό, μετά από δύο μέρες. Την επόμενη, ξεκίνησε να πονάει. Δεν πρόλαβε να γυρίσει στο σπίτι. Παρασκευή γέννησε, Δευτέρα την έβαλαν στην εντατική και την Τρίτη…».

Η επιστημονική κοινότητα αναζητά απαντήσεις

Οι διοικητικές και ιατρικές Αρχές του νησιού δηλώνουν σοκαρισμένες από την αδιανόητη τροπή που πήρε ένα κατά τα άλλα φυσιολογικό περιστατικό, στρέφοντας το ενδιαφέρον τους στα αίτια της τραγωδίας.

Ο κ. Πέτρος Μαχαιράς, διευθυντής της Γυναικολογικής – Μαιευτικής Κλινικής του Νοσοκομείου Λέσβου είπε: «Η γυναίκα γέννησε την Παρασκευή το μεσημέρι με φυσιολογικό τοκετό, μη επεμβατικό. Παρουσίασε τα συμπτώματα από Κυριακή ξημερώματα και μετά. Άρχισε να επιδεινώνεται η υγεία της και την μεταφέραμε τη Δευτέρα στη ΜΕΘ του νοσοκομείου μας. Είναι για εμάς ασύλληπτο, μετά από φυσιολογικό τοκετό, να παρουσιαστεί μια τέτοια επιδείνωση της υγείας μιας λεχώνας».

Ο διοικητής του Νοσοκομείου, Αλέξανδρος Κατσαντώνης τόνισε ότι: «Δεν φαίνεται κάποιο λάθος, αλλά θα μου επιτρέψετε να φανούν πρώτα τα αποτελέσματα της νεκροψίας».

«Ένιωσε αδιαθεσία, ανέβασε πυρετό. Έγινε διακομιδή αλλά η υγεία της επιδεινώθηκε πολύ μέσα στο αεροπλάνο» είπε από την πλευρά του ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

Οι απαντήσεις για το τι πραγματικά συνέβη αναμένεται να δοθούν από την ιατροδικαστική εξέταση και τη νεκροψία-νεκροτομή. Οι πρώτες εκτιμήσεις των ειδικών εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο, η 36χρονη γιατρός να υπέστη ένα σηπτικό σοκ, το οποίο προκλήθηκε πιθανότατα από κάποιον επιθετικό ιό ή μικρόβιο, οδηγώντας σε μια μη αναστρέψιμη κατάρρευση του οργανισμού της. Το βέβαιο είναι πως ο ιατροδικαστής θα δώσει απαντήσεις, για το τραγικό αυτό περιστατικό.

Μια ζωή ταγμένη στο ΕΚΑΒ και την προσφορά

Η Μάγδα Πασβούρη ήταν η ψυχή των επειγόντων περιστατικών. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού, βρέθηκε στην πρώτη γραμμή ως επικουρική γιατρός.

Τον τελευταίο 1,5 χρόνο είχε καταφέρει να αποκτήσει μόνιμη θέση στο ΕΚΑΒ Μυτιλήνης. Τα ασθενοφόρα που αποτελούσαν το «δεύτερο σπίτι» της, έφεραν μαύρες κορδέλες.